jail will made for foreign prisoners in buxar district of bihar बक्सर में विदेशी कैदियों के लिए जेल, बिहार के इन 22 जिलों में नए कारावास भवन
jail will made for foreign prisoners in buxar district of bihar

बक्सर में विदेशी कैदियों के लिए जेल, बिहार के इन 22 जिलों में नए कारावास भवन

केंद्रीय कारा व उपकारा में नई बैरक, अधीक्षक आवास, कक्षपाल बैरक, चाहरदीवारी, शौचालय, स्नानागार का निर्माण जारी है। दरभंगा मंडल कारा, बेनीपुर उपकारा, बक्सर, केंद्रीय कारा मोतिहारी व कैमूर में 198-198 कैदियों के लिए बैरक बनाई जा रही।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटनाThu, 14 Aug 2025 07:35 AM
बक्सर में विदेशी कैदियों के लिए जेल, बिहार के इन 22 जिलों में नए कारावास भवन

केंद्रीय कारा बक्सर के बाहर विदेशी नागरिकों के लिए विशेष जेल बनाई जाएगी। इसमें विदेशी महिला और पुरुषों को रखने की व्यवस्था होगी। इसके निर्माण के लिए करीब 5.58 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की मंजूरी दी गई है। भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि बुधवार को कार्यालय कक्ष में गृह (कारा) विभाग से स्वीकृत योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने 22 जिलों के केंद्रीय कारा एवं उपकारा में नए भवनों के निर्माण सहित अन्य कार्यो में तेजी लाने को कहा।

सचिव ने अभियंताओं को समय सीमा पूरा करने की चेतावनी दी। देरी पर नाराजगी जताई और इसे प्राथमिकता देकर पूरा करने को कहा। अधिकारियों ने काम में देरी को लेकर चार संवेदकों को काली सूची में दर्ज किए जाने की जानकारी दी। बैठक में अपर सचिव, अभियंता प्रमुख, मुख्य अभियंता, निदेशक अनुश्रवण व अभियंताऑनलाईन शामिल हुए।

22 जिलों की जेलों में निर्माण कार्य हो रहा

आरा, औरंगाबाद, बेतिया, बांका, भभुआ, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, गया, मधेपुरा, लखीसराय, किशनगंज, मधुबनी, मोतिहारी, नवादा, पूर्णिया, सहरसा, शिवहर, सीवान, सुपौल में जेलों के नए भवन बन रहे हैं। केंद्रीय कारा व उपकारा में नई बैरक, अधीक्षक आवास, कक्षपाल बैरक, चाहरदीवारी, शौचालय, स्नानागार का निर्माण जारी है। दरभंगा मंडल कारा, बेनीपुर उपकारा, बक्सर, केंद्रीय कारा मोतिहारी व कैमूर में 198-198 कैदियों के लिए बैरक बनाई जा रही। बगहा में कक्षपाल बैरक का कार्य प्रगति पर है।

