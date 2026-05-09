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जेल जा चुका हूं, एके-47 से भून दूंगा; भाजपा विधायक को जान से मारने की धमकी; क्या है मामला?

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर के भाजपा विधायक रंजन कुमार ने पुलिस थाने में अपनी छवि खराब करने और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई है। विधायक का आरोप है कि एक व्यक्ति ने उन्हें एके 47 से भूनने की धमकी दी है। 

जेल जा चुका हूं, एके-47 से भून दूंगा; भाजपा विधायक को जान से मारने की धमकी; क्या है मामला?

बिहार के मुजफ्फरपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रंजन कुमार को जान से मारने की धमकी मिली है। नगर विधायक ने मिठनपुरा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए शनिवार को आवेदन दिया है। भाजपा विधायक का आरोप है कि सोशल मीडिया पर उन्हें बदनाम करने और छवि खराब करने के उद्देश्य से एक युवक ने भ्रामक पोस्ट शेयर किया है। जब विधायक कुछ लोगों के साथ उससे बात करने पहुंचे तो आरोपी ने रंजन कुमार को एके-47 से भून देने की धमकी दे दी। वहीं, दूसरे पक्ष की ओर से भी विधायक के खिलाफ शिकायत पुलिस को दी गई है।

विधायक रंजन कुमार ने कन्हौली निवासी मुकुंद कुमार और पताही के एक युवक को आरोपी बनाया है। भाजपा विधायक ने शनिवार को पुलिस को बताया कि आरोपी मुकुंद कुमार सोशल मीडिया प्रोफाइल के माध्यम से लगातार मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर भ्रामक पोस्ट साझा कर रहा है। विधायक का आरोप है कि बीती रात आरोपी ने उनकी तस्वीर का गलत इस्तेमाल कर उनका छवि खराब करने का प्रयास किया।

मारपीट का भी आरोप

जब विधायक अपनी टीम के सदस्यों और मोहल्ले के लोगों के साथ आरोपी के आवास पर पूछताछ करने पहुंचे तो मुकुंद कुमार उग्र हो गया। उसने विधायक और उनके साथ आए लोगों को ना सिर्फ गालियां दीं, बल्कि उनके साथ मारपीट भी शुरू कर दी।

भाजपा विधायक ने लिखित शिकायत में बताया कि आरोपी मुकुंद कुमार ने खुद के अपराधी होने का दावा करते हुए कहा कि वह जेल जाने से नहीं डरता है। उसने धमकी दी कि वह पूर्व में एके-47 हथियार रखने के अपराध में जेल जा चुका है। उसी हथियार से वह सबको भून देगा।

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विधायक ने एसएसपी से लगाई गुहार

विधायक रंजन कुमार ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट की जांच की जाए और आईटी अधिनियम के तहत दोषियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। विधायक ने आवेदन की कॉपी मुजफ्फरपुर के एसएसपी और साइबर थानेदार को भी भेजी है।

फिलहाल पुलिस डिजिटल साक्ष्यों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी है। मिठनपुरा थानेदार अजय कुमार ने बताया कि मामले में वरीय अधिकारी के आदेश पर एफआईआर दर्ज करने की कवायद की जा रही है।

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विधायक के खिलाफ भी शिकायत

पुलिस की मानें तो दूसरे पक्ष से मुकुंद कुमार ने भी नगर विधायक और उनके समर्थकों पर घर पर चढ़ कर मारपीट का आरोप लगाते हुए मिठनपुरा थाने में आवेदन दिया है। उसकी भी जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

(मुजफ्फरपुर से हिन्दुस्तान संवाददाता की रिपोर्ट)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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