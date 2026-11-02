नेपाल में जेल ब्रेक! सुरंग खोदकर भागे रेप केस के 5 दोषी समेत 8 कैदी; मची सनसनी

पड़ोसी मुल्क नेपाल में जेल ब्रेक कांड हो गया है। डोल्पा जिले में आठ कैदी जेल में सुरंग बनाकर भाग गए हैं। गंभीर बात यह भी है कि जो कैदी फरार हुए हैं उनमें रेप केस में सजा भुगत रहे 5 कैदी भी शामिल हैं।

फारबिसगंज, निज संवाददाता। नेपाल में जेल ब्रेक कांड हुआ है। नेपाल में डोल्पा जिले के मुख्यालय दुनई स्थित जिला कारागार से शुक्रवार की रात आठ कैदी सुरंग खोदकर फरार हो गए। जेल के अंदर से करीब 4 मीटर 63 सेंटीमीटर लंबी सुरंग बनाकर कैदियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही जिला पुलिस कार्यालय डोल्पा के डीएसपी अनिलराज गिरी के नेतृत्व में पुलिस टीम जेल पहुंची और मामले की जांच शुरू की। डीएसपी अनिलराज गिरी ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कैदी जेल के भीतर सुरंग बनाकर फरार हुए हैं।

घटना की वास्तविक स्थिति और अन्य तथ्यों की पुष्टि विस्तृत जांच एवं घटनास्थल के निरीक्षण के बाद ही हो सकेगी। फरार होने वालों में पांच दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराए गए कैदी और एक चोरी के मामले में सजायाफ्ता कैदी शामिल हैं। वहीं चोरी के आरोप में मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक न्यायिक हिरासत में रखे गए दो विचाराधीन कैदी भी फरार हो गए।

फरार कैदियों में रुकुम पश्चिम के आठबिसकोट नगरपालिका-10 निवासी राम बीके, डोल्पा के त्रिपुरासुंदरी नगरपालिका-7 निवासी काली प्रसाद रोकाया, त्रिपुरासुंदरी-4 निवासी हरि बहादुर बुढ़ा उर्फ धन बहादुर बुढ़ा, सल्यान के कुमाख ग्रामीण नगरपालिका-5 निवासी रेशम राणा और जाजरकोट के बारेकोट ग्रामीण नगरपालिका-1 निवासी यज्ञ बीके शामिल हैं। ये सभी दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिए गए थे।

जोगबनी सीमा से सटे नेपाल में बम धमाका, दो लोग हुए घायल जोगबनी मुख्य सीमा से सटे नेपाल इलाके में रविवार को संदिग्ध बम विस्फोट में दो लोग जख्मी हो गए। यह धमाका जोगबनी बॉर्डर से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर हुई। जोरदार धमाका से दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्र में हलचल हो गई। घटना रविवार को मोरंग जिला के विराटनगर महानगरपालिका के वार्ड संख्या 15 जूट मिल के पीछे एक खाली स्थान पर हुई। दरअसल उस स्थान पर फैले कचड़े की सफाई की जा रही थी। इसी दौरान विस्फोट हुई।

मोरंग जिला पुलिस कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इस विस्फोट में स्थानीय निवासी 40 वर्षीय नजवा खातून और उनके 65 वर्षीय ससुर हैदर अली घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि खातून के दोनों हाथों और सीने पर चोटें आई हैं, जबकि अली के बाएं हाथ और दाहिने पैर में चोट लगी है। घटना की सूचना मिलने पर, इलाका पुलिस कार्यालय रानी के सीनियर सब-इंस्पेक्टर राम प्रसाद शर्मा के नेतृत्व में एक टीम मौके पर पहुंची। दोनों घायलों को इलाज के लिए स्थानीय निजी स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। पुलिस के मुताबिक उनकी हालत स्थिर है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है कि उक्त स्थान पर बम जैसी सामग्री आई कहां से आई।