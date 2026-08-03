Jahanabad News: तलवार से युवक पर किया हमला ,घायल

Jahanabad News: रतनी, निज संवादाता। पंडौल गांव में एक मनचले ने मामूली विवाद पर युवक सचिन दास पर तलवार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। घटना से गांव में दहशत का माहौल है। आरोपी को हिरासत में लिया गया है।

Jahanabad News: रतनी, निज संवादाता। शकुराबाद थाना क्षेत्र के पंडौल गांव में सोमवार की देर शाम मामूली बात को लेकर एक मनचले ने तलवार से हमला कर एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल युवक सचिन दास बताया जाता है। जिसका इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रतनी में कराया जा रहा है।

घटना के विवरण घटना के संबंध में बताया जाता है कि गांव के ही शिवकुमार मांझी के द्वारा मामूली बात को लेकर युवक पर गंडासा से हमला कर दिया जिससे उक्त युवक का शरीर पर कई जगहों पर कट गया, और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में परिजन व ग्रामीण उसे इलाज हेतु अस्पताल लाये, जहां उसका इलाज कराया जा रहा है। वहीं गांव में दहशत का माहौल कायम है। बताया जाता है कि पूर्व में भी उसके द्वारा इस तरह की हरकत किया गया है। वह गंडासा, तलवार एवं कट्टा लेकर घूमते रहता है कभी भी किसी के साथ घटना का अंजाम दे सकता है। अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता।

पुलिस कार्रवाई इधर घटना की सूचना थाने को दी गई। सूचना मिलते ही डायल 112 के पुलिस एवं थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार दलबल के साथ अस्पताल पहुंचे, जहां घायल की स्थिति का जायजा लिया। त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पंडौल गांव पहुंचकर आरोपी शिवकुमार मांझी को हिरासत में लिया है। उसके पास से तलबार जब्त किया गया है। पुलिस पूछताछ कर रही है। अग्रेत्तर कार्रवाई कर रही है।

गांव की स्थिति इधर गांव के ग्रामीणों ने बताया कि शाम ढलते हीं गांव में शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। पुलिस उसपर अंकुश नहीं लगा रही है। कई बार पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई है। बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।