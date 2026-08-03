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Jahanabad News: जहर खाकर युवती ने की आत्महत्या की कोशिश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: मखदुमपुर, निज संवाददाता। जहां से प्राथमिक इलाज के बाद विशेष इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार घर में गार्जियन के द्वारा डाटा गया जिसके बाद उसने जहर खा ली।

Jahanabad News: जहर खाकर युवती ने की आत्महत्या की कोशिश

Jahanabad News: मखदुमपुर, निज संवाददाता। प्रखंड के जई बिगहा में जहरीला पदार्थ खाकर एक युवती ने आत्महत्या की कोशिश की। जहरीला पदार्थ खाने के बाद तबीयत बिगड़ने पर लड़की को परिजनों द्वारा इलाज के लिए रेफर अस्पताल मखदुमपुर लाया गया। जहां से प्राथमिक इलाज के बाद विशेष इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार घर में गार्जियन के द्वारा डाटा गया जिसके बाद उसने जहर खा ली।

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