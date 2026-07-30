Jahanabad News: मारपीट व छेड़खानी की प्राथमिकी दर्ज

Jahanabad News: मारपीट व छेड़खानी की प्राथमिकी दर्ज
Jahanabad News: शकूराबाद थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में एक युवती के साथ छेड़खानी की गई और उसे बचाने आई महिलाओं के साथ मारपीट की गई। घटना 28 जुलाई को हुई जब आरोपी लड़कों ने युवती को घर ले जाने का प्रयास किया। महिलाओं की मदद से युवती की रक्षा हुई, लेकिन उसे गंभीर चोटें आईं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Jahanabad News: रतनी, निज संवादाता। शकूराबाद थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में एक युवती के साथ छेड़खानी किए जाने, तथा उसे बचाव करने आए महिलाओं के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने का आरोप लगाते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दर्ज प्राथमिकी में सूचक ने उल्लेख किया है कि, गत 28 जुलाई की दोपहर 2 बजे के करीब मेरी पोती गांव से उत्तर बधार से पानी पहुंचा कर घर वापस लौट रही थी। तभी गांव के ही दो लड़के प्रिंस कुमार व कृष्ण कुमार मेरे पोती के साथ अश्लील हरकत करने लगा और जब मेरी पोती इन लोगों का विरोध किया तो, यह लोग मेरे पोती को हाथ पकड़ कर गिरजा यादव के घर में ले जाने लगे।
तभी मेरी पोती चिल्लाने लगी। उसी समय मेरे घर की महिलाएं वहां पर पहुंची, तो उन लड़कों के परिवार वाले महेंद्र यादव सहित आठ लोगों ने मिलकर महिलाओं व मेरी पोती के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिए। जिसका इलाज स्थानीय अस्पताल में कराया गया। इलाज कराने के बाद थाने में आवेदन दिया। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।