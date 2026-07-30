Jahanabad News: मारपीट व छेड़खानी की प्राथमिकी दर्ज

Jahanabad News: रतनी, निज संवादाता। शकूराबाद थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में एक युवती के साथ छेड़खानी किए जाने, तथा उसे बचाव करने आए महिलाओं के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने का आरोप लगाते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दर्ज प्राथमिकी में सूचक ने उल्लेख किया है कि, गत 28 जुलाई की दोपहर 2 बजे के करीब मेरी पोती गांव से उत्तर बधार से पानी पहुंचा कर घर वापस लौट रही थी। तभी गांव के ही दो लड़के प्रिंस कुमार व कृष्ण कुमार मेरे पोती के साथ अश्लील हरकत करने लगा और जब मेरी पोती इन लोगों का विरोध किया तो, यह लोग मेरे पोती को हाथ पकड़ कर गिरजा यादव के घर में ले जाने लगे।