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Jahanabad News: मारपीट व छेड़खानी की प्राथमिकी दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: शकूराबाद थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में एक युवती के साथ छेड़खानी की गई और उसे बचाने आई महिलाओं के साथ मारपीट की गई। घटना 28 जुलाई को हुई जब आरोपी लड़कों ने युवती को घर ले जाने का प्रयास किया। महिलाओं की मदद से युवती की रक्षा हुई, लेकिन उसे गंभीर चोटें आईं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Jahanabad News: मारपीट व छेड़खानी की प्राथमिकी दर्ज

Jahanabad News: रतनी, निज संवादाता। शकूराबाद थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में एक युवती के साथ छेड़खानी किए जाने, तथा उसे बचाव करने आए महिलाओं के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने का आरोप लगाते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दर्ज प्राथमिकी में सूचक ने उल्लेख किया है कि, गत 28 जुलाई की दोपहर 2 बजे के करीब मेरी पोती गांव से उत्तर बधार से पानी पहुंचा कर घर वापस लौट रही थी। तभी गांव के ही दो लड़के प्रिंस कुमार व कृष्ण कुमार मेरे पोती के साथ अश्लील हरकत करने लगा और जब मेरी पोती इन लोगों का विरोध किया तो, यह लोग मेरे पोती को हाथ पकड़ कर गिरजा यादव के घर में ले जाने लगे।

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तभी मेरी पोती चिल्लाने लगी। उसी समय मेरे घर की महिलाएं वहां पर पहुंची, तो उन लड़कों के परिवार वाले महेंद्र यादव सहित आठ लोगों ने मिलकर महिलाओं व मेरी पोती के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिए। जिसका इलाज स्थानीय अस्पताल में कराया गया। इलाज कराने के बाद थाने में आवेदन दिया। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही है।

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