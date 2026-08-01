Jahanabad News: स्तनपान के महत्व एवं लाभों की दी गई जानकारी

Jahanabad News: विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर जिलेभर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान माताओं एवं गर्भवती महिलाओं के बीच स्तनपान के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा शिशु एवं मातृ स्वास्थ्य को...

Jahanabad News: विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर जिलेभर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित माताओं को स्तनपान के महत्व एवं लाभों की दी गई विस्तृत जानकारी अरवल, निज प्रतिनिधि। विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान माताओं एवं गर्भवती महिलाओं के बीच स्तनपान के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा शिशु एवं मातृ स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से विभिन्न जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

कार्यक्रम का उद्देश्य इसी क्रम में जिले के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों पर महिला पर्यवेक्षिकाओं (सुपरवाइजर) एवं आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा अपने-अपने पोषक क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं तथा अन्य महिलाओं के साथ जागरूकता बैठकें आयोजित की गई। इन बैठकों के माध्यम से स्तनपान के महत्व, उसके स्वास्थ्य संबंधी लाभों तथा नवजात शिशु के समुचित शारीरिक एवं मानसिक विकास में उसकी भूमिका के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को बताया गया कि जन्म के पहले घंटे के भीतर शिशु को स्तनपान कराना अत्यंत आवश्यक है। जीवन के प्रथम छह माह तक केवल मां का दूध ही शिशु के लिए सर्वोत्तम एवं संपूर्ण आहार है। छह माह के बाद ऊपरी आहार शुरू करने के साथ-साथ दो वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक स्तनपान जारी रखने की भी सलाह दी गई। महिलाओं को यह भी जानकारी दी गई कि मां का दूध शिशु को आवश्यक पोषक तत्व एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, जिससे दस्त, निमोनिया एवं अन्य संक्रमणों का खतरा कम होता है।

महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी साथ ही यह माँ के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है तथा मातृ एवं शिशु के बीच भावनात्मक संबंध को और अधिक मजबूत बनाता है। इस अवसर पर संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता, नियमित स्वास्थ्य जांच, समय पर टीकाकरण तथा पोषण संबंधी अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी विस्तृत जानकारी दी गई। महिलाओं की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्हें स्तनपान से जुड़े भ्रांतियों एवं गलत धारणाओं से बचने के लिए प्रेरित किया गया। जिला प्रशासन एवं समेकित बाल विकास सेवा द्वारा सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता निभाएं।