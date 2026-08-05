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Jahanabad News: जालसाज ने धोखाधड़ी कर महिला के खाते से 40 हजार रुपये उड़ाये

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: जहानाबाद में एक महिला को एटीएम में मदद करने के नाम पर धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ा। जालसाज ने उसका एटीएम कार्ड बदलकर 40 हजार रुपये निकाल लिए। महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और बैंक जाकर अपना कार्ड ब्लॉक कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Jahanabad News: जालसाज ने धोखाधड़ी कर महिला के खाते से 40 हजार रुपये उड़ाये

Jahanabad News: ​जहानाबाद, निज प्रतिनिधि । साइबर क्राइम से जुड़े जालसाजों ने फिर एक घटना को अंजाम दिया। इस बार एक महिला को एटीएम सेंटर में मदद करने के नाम पर उनके साथ फ्रॉड किया और एटीएम कार्ड बदलकरउनके खाते से 40 हजार रुपये की निकासी कर ली। इस संबंध में थाने में महिला ने शिकायत दर्ज कराया है। खबर के अनुसार घोसी के मिर्जापुर गांव की मूल निवासी और वर्तमान में निजामुद्दीनपुर मोहल्ले में रहने वाली सपना कुमारी नामक महिला मंगलवार की सुबह बीएसएनएल ऑफिस के पास स्थित भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम से रुपये निकालने गई थीं। ​पैसे निकालने के दौरान एटीएम बूथ पर एक अज्ञात व्यक्ति मौजूद था।

उसने उक्त महिला को रुपये निकालने में मदद करने का झांसा दिया। इस दौरान जालसाज ने महिला का एक्सिस बैंक का एटीएम कार्ड बदलकर दूसरा कार्ड थमा दिया और चला गया। इसके पूर्व वह उनका पिन कोड जान गया था। ​​ पांच मिनट के बाद पीड़िता के मोबाइल पर खाते से 40 हजार रुपये निकासी का मैसेज आ गया। धोखाधड़ी का अहसास होते ही महिला बैंक पहुंचकर अपना एटीएम कार्ड ब्लॉक कराया। पुलिस अनुसंधान कर रही है।

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