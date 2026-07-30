Jahanabad News: टेहटा में नाला उड़ाही नहीं होने से जल जमाव की समस्या गंभीर

Jahanabad News: टेहटा में नाला उड़ाही नहीं होने से जल जमाव की समस्या गंभीर
Jahanabad News: मखदुमपुर के टेहटा बाजार में जल जमाव की समस्या बनी हुई है। अतिक्रमण और कचरा फेंके जाने के कारण पानी की निकासी अवरुद्ध हो गई है। इसके चलते कई घरों में नाली का पानी नहीं निकल पा रहा है। स्थानीय लोग जल निकासी की व्यवस्था और नाले की सफाई की मांग कर रहे हैं।
Jahanabad News: मखदुमपुर, निज संवाददाता। प्रखंड के टेहटा बाजार में कई जगहों पर जल जमाव की समसया बनी हुई है। बाजार से जल निकासी मुख्य साधन परम्परागत पइन था जो कई जगहो पर अतिक्रमण कर लिया गया है। लोगों के द्वारा कचरा फेंका जा रहा है। जिससे पानी की निकासी अवरुद्ध हो गया है। जिहका नतीजा है कि बहुत से घरो मे नाली का पानी नहीं निकल पा रहा है। कई जगहों पर गली में नाली का पानी जमा रहता है। बाजार के लोगों को घर से निकालते ही गंदा पानी में उतरना पड़ जाता है। वर्षा होने की स्थिति मे समस्या गंभीर हो जाती है।
मछरों का प्रकोप बढ़ गया है। बाजार के लोगों का कहना है कि प्रखंड के दूसरा बड़ा बाजार होने के बाद भी जल निकासी की व्यवस्था नही है। इस से काफी परेसानी हो रही है। लोगों ने जल निकासी की समस्या का स्थाई निदान की मांग की है। इसके लिए तत्काल नाले की सफाई आवश्यक है। फोटो- 30 जुलाई जेहाना- 01 कैप्शन- मखदुमपुर प्रखंड के टेहटा बाजार स्थित नाला की उड़ाही नहीं होने से इधर-उधर बह रहे पानी।
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