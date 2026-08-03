Jahanabad News: घोसी जल मीनार से पानी की सप्लाई बंद, पेयजल संकट
Jahanabad News: एक हजार से ज्यादा आबादी प्रभावित , घोसी नगर पंचायत क्षेत्र में पिछले कई दिनों से जल मीनार से पानी की सप्लाई बंद है। जिसके कारण लोगों में पानी के लिए हाहाकार मचा है।
Jahanabad News: एक हजार से ज्यादा आबादी प्रभावित भूमिगत जलस्तर नीचे जाने से कई चापाकल भी पानी देना कर दिया है बंद घोसी, निज संवाददाता। घोसी नगर पंचायत क्षेत्र में पिछले कई दिनों से जल मीनार से पानी की सप्लाई बंद है। जिसके कारण लोगों में पानी के लिए हाहाकार मचा है। मोटर में खराबी के कारण पिछले एक सप्ताह से एक हजार से अधिक की आबादी प्रभावित है। हालत यह है कि पानी को लेकर लोग अगल-बगल के निजी समर्सिबल पंप मालिकों से आरजू मिन्नत कर अपनी प्यास बुझा रहे हैं।
जल सप्लाई का असरपानी की सप्लाई बंद होने का सीधा असर लोगों के जीवन यापन पर पड़ रहा है। लोगों की दिनचर्या दूसरे के सहारे टिकी है। पानी को लेकर लोग जिनके घरों में समर्सिबल लगा हुआ है उसपर पूरी तरह आश्रित हो गए हैं जिसके कारण उसके मन मर्जी के अनुसार इन लोगों को चलना पड़ रहा है। जल मीनार के मोटर खराब होने का सीधा असर ज्यादातर गरीब लोगों पर पड़ रहा है जिनके घर में ना तो समर्सिबल पंप है ना ही उनके आसपास चापाकल चालू है। स्थानीय लोगों के अनुसार भूजल स्तर नीचे जाने के कारण पिछले 15 दिनों से घोसी नगर पंचायत के घोसी बाजार, पुरानी अस्पताल, समेत कई इलाकों में हथिया चापाकल भी पानी देना बंद कर दिया है। कई चापाकल तो कबाड़ बना हुआ है। ऐसे में पानी की आपूर्ति बंद रहने से लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। बाजार आने वाले आम लोग भी पानी को लेकर परेशान दिख रहे हैं। आसपास के सभी चापाकल भूमिगत जलस्तर नीचे जाने के कारण पानी देना बंद कर दिया है।
स्थानीय निवासियों की परेशानियांइस संदर्भ में घोसी प्रखंड कॉलोनी निवासी धीरा प्रसाद ने बताया कि पानी की सप्लाई बंद होने का सीधा असर उनके जनजीवन पर पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि वह मुख्य रूप से गाय पालन का काम करते हैं ऐसे में पानी की सप्लाई बंद होने के चलते उनके जीवन के साथ-साथ मवेशियों के जिंदगी पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि आदमी तो अपना जरूरत का पानी किसी प्रकार इकट्ठा कर लेता है। लेकिन मवेशियों को पानी पिलाने में सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि पहले कुछ दूरी पर पुरानी अस्पताल के समीप लगा हथिया चापाकल से पानी की जरूरत पूरा कर लेते थे लेकिन पिछले 15 दिनों से वह भी खराब हो गया है। सप्लाई बंद होने पर यह चापाकल लोगों का प्यास बुझाता था। लेकिन वह भी खराब हो गया है जिसके कारण परेशानी और ज्यादा बढ़ गया है।
प्रशासनिक प्रतिक्रियाइस संदर्भ में घोसी नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी अनु राय से बात करने पर उन्होंने बताया कि पहले जल मीनार में विद्युत सप्लाई करने वाला ट्रांसफार्मर खराब हो गया था जिसके कारण पानी की सप्लाई बंद हो गई थी। जब ट्रांसफार्मर को ठीक कराया गया तो जलमीनार के मोटर में तकनीकी खराबी होने की बात सामने आई है। उन्होंने बताया कि उसे ठीक करने का निर्देश दिया गया है और उसमें काम भी चल रहा है। उन्होंने बताया कि जल्द ही इलाके में पानी की सप्लाई चालू कर दी जाएगी। चापाकल को लेकर उन्होंने बताया कि चापाकल को ठीक करने को लेकर नगर पंचायत के कर्मी गए थे लेकिन उनके द्वारा बताया गया कि भूमिगत जलस्तर नीचे जाने के कारण चापाकल पानी देना बंद कर दिया है। ऐसे में विभाग उन जगहों पर जहां पानी की दिक्कत है वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था शुरू करेगी ताकि लोगों के जीवन यापन में परेशानी ना हो। इधर जल मीनार के मोटर निकालने की प्रक्रिया सोमवार को शुरू की गई है। विभाग के इंजीनियर उसे निकालने में लगे हैं। फोटो- 03 अगस्त जेहाना- 24 कैप्शन- घोसी नगर पंचायत स्थित जल मीनार बनी है शोभा की वस्तु।
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