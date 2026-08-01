Jahanabad News: वार्ड आठ व नौ में पेयजल संकट, लोगों का फूटा गुस्सा, सड़क जाम

Jahanabad News: वार्ड आठ व नौ में पेयजल संकट, लोगों का फूटा गुस्सा, सड़क जाम
Jahanabad News: सड़क जाम होने से एनएच 110 पर वाहनों की लगी लंबी कतार , नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 8 और 9 में पिछले 15 दिनों से पेयजल संकट गहराने के बाद शनिवार को लोगों का आक्रोश फूट पड़ा।
Jahanabad News: सड़क जाम होने से एनएच 110 पर वाहनों की लगी लंबी कतार 48 घंटे में जलापूर्ति बहाल नहीं हुई तो नगर परिषद के घेराव की चेतावनी जहानाबाद, कार्यालय संवाददाता। नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 8 और 9 में पिछले 15 दिनों से पेयजल संकट गहराने के बाद शनिवार को लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। नाराज स्थानीय निवासियों ने निजामुद्दीनपुर के समीप जहानाबादझ्रएकंगरसय एनएच 110 मार्ग को जाम कर दिया।
जलापूर्ति की स्थिति
सड़क जाम होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी 'हर घर नल का जल' योजना के तहत दोनों वार्डों में पिछले 15 दिनों से जलापूर्ति पूरी तरह ठप है। इसके कारण हजारों लोगों को पीने के पानी के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। भीषण गर्मी और दैनिक जरूरतों के बीच पानी नहीं मिलने से लोगों में नगर परिषद प्रशासन के प्रति भारी नाराजगी है। सबसे अधिक परेशानी महादलित, दलित, अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग की बस्तियों के लोगों को झेलनी पड़ रही है।
स्थानीय निवासियों की चिंता
स्थानीय लोगों का कहना है कि नलों में पानी नहीं आने से घरों के सभी जरूरी काम प्रभावित हो गए हैं। पीने के पानी की व्यवस्था के लिए सुबह से ही लोग बाल्टी और बर्तन लेकर इधर-उधर भटकने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने बताया कि हालात इतने खराब हो चुके हैं कि जब वे दूसरे लोगों के निजी चापाकलों या घरों से पानी मांगने जाते हैं, तो कई जगह उन्हें डांटकर लौटा दिया जाता है। इस मामले में वार्ड संख्या 8 के पूर्व पार्षद बैकुंठ यादव ने नगर परिषद प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस गंभीर समस्या को लेकर कार्यपालक पदाधिकारी एवं संबंधित अभियंताओं से कई बार शिकायत की गई, लेकिन केवल आश्वासन ही मिला। 15 दिन बीत जाने के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है।
समस्या का समाधान
उन्होंने कहा कि जलस्तर कम होना या तकनीकी खराबी प्रशासन के लिए बहाना नहीं हो सकता। जलापूर्ति बहाल करना और लोगों तक पेयजल उपलब्ध कराना सरकार एवं नगर परिषद की जिम्मेदारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोग पिछले 15 दिनों से पानी के लिए परेशान हैं, जबकि प्रशासन समस्या के समाधान के प्रति गंभीर नहीं दिख रहा है। पूर्व पार्षद एवं स्थानीय नागरिकों ने चेतावनी दी है कि यदि अगले 24 से 48 घंटे के भीतर वार्ड संख्या 8 और 9 में नल-जल योजना के तहत जलापूर्ति बहाल नहीं की गई अथवा वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पानी के टैंकर उपलब्ध नहीं कराए गए, तो क्षेत्र के लोग नगर परिषद कार्यालय का घेराव कर उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे।
प्रशासन की प्रतिक्रिया
बाद में मौके पर सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी नीलकमल के आश्वासन तथा जिला प्रशासन के हस्तक्षेप बाद जाम को हटाकर यातायात सुचारू किया गया। उन्होंने बताया कि मोटर में खराबी के कारण पानी की सप्लाई नहीं हो रही थी। तकनीकी गड़बड़ी को ठीक किया जा रहा है। कल तक पानी की आपूर्ति बहाल हो जाएगी। इनसेट पदाधिकारियों की लापरवाही ने हजारों लोंगों को सड़क पर उतारने को किया मजबूर: पूजा भारद्वाज जहानाबाद। नगर परिषद के वार्ड आठ में पिछले दस दिनों से नल-जल सप्लाई पूरी तरह से ठप है। स्थानीय पार्षद पूजा भारद्वाज द्वारा लगातार इसकी सूचना नगर परिषद के कनीय अभियंता, प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी तथा अनुमण्डल पदाधिकारी जहानाबाद को दी जा रही थी, परंतु इन लोंगों की लापरवाही के कारण क्षेत्र में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। दरअसल, अलगना रोड़ में कार्यपालक पदाधिकारी आवास के नजदीक स्थित नल जल पानी टंकी का वाटर लेयर नीचे चले जाने के कारण क्षेत्र में समुचित पानी सप्लाई नही हो रही थी। इसमें लगभग बीस-तीस फीट पाईप और लटकाया जाना था, परंतु सूचना के बावजूद अधिकारियों की लापरवाही के कारण लोगों को जल संकट से गुजरना पड़ा है। इस क्षेत्र के लगभग दो सौ घरों के लोग पूरी तरह से नल जल सप्लाई पर ही निर्भर रहते हैं। फोटो- 01 अगस्त जेहाना- 27 कैप्शन- शहर के निजामुद्दीनपुर मोहल्ले में शनिवार को पानी को लेकर सड़क जाम करते ग्रामीण।
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