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Jahanabad News: किंजर पंचायत के वार्ड एक में नल जल का विद्युत मोटर जला, परेशानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: किंजर, एक संवाददाता।एक मात्र नल जल का पानी ही लोगों को बर्तन धोने स्नान करने पशुओं को पानी पिलाने में काम आता है।

Jahanabad News: किंजर पंचायत के वार्ड एक में नल जल का विद्युत मोटर जला, परेशानी

Jahanabad News: किंजर, एक संवाददाता। किंजर पंचायत के वार्ड नंबर एक में नल जल योजना के तहत लगे समरसेबल मोटर आठ दिनों पूर्व से ही जल चुका है लेकिन अब तक उसे ठीक नहीं किया गया है। जिससे इस वार्ड के निवासियों को पेयजल की किल्लत हो गई है। भू जलस्तर में गिरावट के कारण वार्ड नंबर एक में बड़ी संख्या में अनेकों साधारण चापाकल दो माह से के कारण पानी नहीं दे रहा है। एक मात्र नल जल का पानी ही लोगों को बर्तन धोने स्नान करने पशुओं को पानी पिलाने में काम आता है। उसका भी मोटर जल जाने से वार्ड के निवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

इस संबंध में वार्ड नंबर एक निवासी उदय नारायण सिंह ने जिला प्रशासन से अभिलंब मोटर ठीक करवाने की मांग की है।

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