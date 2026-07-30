Jahanabad News: रास्ता के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट, तीन लोग हुए घायल
Jahanabad News: भवानीपुर गांव में ट्रैक्टर ले जाने को लेकर गणेश यादव और उदय यादव के बीच विवाद के चलते जमकर मारपीट हुई। गणेश यादव ने पुलिस को बुलाया, लेकिन बाद में दोनों पक्षों में फिर से लड़ाई हुई। इस घटना में दोनों ओर से लोग घायल हुए हैं। अस्पताल में इलाज चल रहा है।
Jahanabad News: हुलासगंज, निज संवाददाता स्थानीय थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव में गली में ट्रैक्टर ले जाने को लेकर उत्पन्न विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई ।इस संबंध में लोगों ने बताया कि गणेश यादव अपने ट्रैक्टर को गली से पर कर रहा था इसी बीच उदय यादव जिसके यहां पेंट का काम हो रहा था। ट्रैक्टर ले जाने से मना किया। इस पर गणेश यादव ने 112 को फोन कर घटनास्थल पर बुलाया तब जाकर ट्रैक्टर पार हुआ । लेकिन डायल 112 के पुलिस चले जाने के बाद गुरुवार की सुबह उदय यादव और गणेश यादव में जमकर मारपीट हुई।
जिसमें एक पक्ष के गणेश यादव एवं अजय यादव घायल हो गये। वहीं दूसरे पक्ष के उदय यादव का सिर फट गया। दोनों का इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां से उन्हें बेहतर चिकित्सा के लिए जहानाबाद रेफर कर दिया गया। इस संबंध में स्थानीय थाना में दोनों पक्षों के द्वारा आवेदन दिया गया है।
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