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Jahanabad News: पहले प्रयास में असिस्टेंट प्रोफेसर बनी कुदरासी की डॉ. ज्योति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: करपी, निज संवाददाता।उनकी इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है तथा परिजनों एवं ग्रामीणों ने उन्हें बधाई दी है।

Jahanabad News: पहले प्रयास में असिस्टेंट प्रोफेसर बनी कुदरासी की डॉ. ज्योति

Jahanabad News: करपी, निज संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र के कुदरासी गांव की बहु डॉ. ज्योति कुमारी ने पहले ही प्रयास में असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रतिष्ठित पद पर चयनित होकर गांव, प्रखंड और जिले का नाम गौरवान्वित किया है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है तथा परिजनों एवं ग्रामीणों ने उन्हें बधाई दी है।

शिक्षा और मेहनत

डॉ. ज्योति कुमारी की प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा रांची में हुई। उन्होंने रांची विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। परिजनों के अनुसार वे बचपन से ही मेधावी छात्रा थीं और पढ़ाई के प्रति हमेशा गंभीर रहीं। अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प के बल पर उन्होंने पहले ही प्रयास में यह महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। इन्हें मधेपुरा यूनिवर्सिटी आवंटित किया गया है।

परिवार का योगदान

डॉ. ज्योति के पति भारतीय रेलवे में लोको पायलट के पद पर कार्यरत हैं। उनकी सफलता से परिवार के साथ-साथ कुदरासी गांव में भी हर्ष का वातावरण है। ग्रामीणों का कहना है कि डॉ. ज्योति की उपलब्धि क्षेत्र की बेटियों के लिए प्रेरणास्रोत है और इससे शिक्षा के प्रति नई पीढ़ी का उत्साह बढ़ेगा।

समर्थन और बधाइयाँ

उनकी इस उपलब्धि पर गांव के गणमान्य लोगों, शिक्षकों एवं शुभचिंतकों ने उन्हें उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा से पूरे क्षेत्र का मान बढ़ाया है। फोटो- 03 अगस्त अरवल- 25 कैप्श- अरवल के करपी प्रखंड के कुददासी गांव की बहु डॉ. ज्योति बनी असिस्टेंट प्रोफेसर।

सामान्य प्रश्न

डॉ. ज्योति कुमारी की शिक्षा कहाँ हुई?
डॉ. ज्योति कुमारी की प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा रांची में हुई।
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