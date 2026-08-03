Jahanabad News: शिक्षित और जागरूक युवा ही अरवल के विकास की रखेंगे मजबूत नींव
Jahanabad News: करपी, निज संवाददाता। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक डॉ. नंदकिशोर सिंह ने की।
Jahanabad News: करपी, निज संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र के पीएम श्री इंटर स्तरीय राम केवल उच्च विद्यालय, रोहाई में सोमवार को स्थानीय विधायक पप्पू वर्मा के सम्मान में अभिनंदन समारोह सह विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक डॉ. नंदकिशोर सिंह ने की।
विधायक की अपील
समारोह को संबोधित करते हुए विधायक पप्पू वर्मा ने कहा कि विद्यालय के शिक्षक विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजें तथा उनकी पढ़ाई पर घर पर भी विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी से ही बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव है।
सूखे नशे की चिंता
विधायक ने युवाओं और विद्यार्थियों में सुखे नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए इससे दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज के समय में कई लोग सूखे नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, जिससे उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने विद्यार्थियों से मन लगाकर पढ़ाई करने का आह्वान करते हुए कहा कि शिक्षित और जागरूक युवा ही अरवल के विकास की मजबूत नींव रख सकते हैं।
शिक्षकों की जिम्मेदारी
उन्होंने शिक्षकों से भी आग्रह किया कि वे बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ नैतिक मूल्यों और संस्कारों की शिक्षा भी दें, ताकि वे भविष्य में जिम्मेदार एवं आदर्श नागरिक बनकर समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। बैठक में विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था, विद्यार्थियों की उपस्थिति तथा विद्यालय के समग्र विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर रोहाई पंचायत के पैक्स अध्यक्ष सुबोध कुमार सहित विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य, शिक्षक, अभिभावक एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।
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