Jahanabad News: बांकीपुर से पीके की जीत जनता की है जीत
Jahanabad News: जहानाबाद, निज संवाददाता। इस दौरान अरवल मोड़ पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर लगाकर खुशी मनाई। मिठाइयां भी बांटी गई।
Jahanabad News: जहानाबाद, निज संवाददाता। जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर के बांकीपुर उपचुनाव में जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को शहर में विजय जुलूस निकाला। इस दौरान अरवल मोड़ पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर लगाकर खुशी मनाई। मिठाइयां भी बांटी गई। जन सुराज के जिलाध्यक्ष मुकेश महादेव के नेतृत्व में निकाले गए विजय जुलूस में अभिराम सिंह ने कहा कि यह जीत बांकीपुर की जनता की जीत है। भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर सीट को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। चुनाव मैदान में अपने 40 स्टार प्रचारकों की फौज उतार दी, लेकिन अकेले प्रशांत किशोर ने उन्हें धूल चटा दी।
इस मौके पर पार्टी के जिला महामंत्री अवधेश पासवान, मुख्य प्रवक्ता रूपेश कुमार, शैलेश कुमार, प्रशांत यादव, प्रकाश बाबा, लवकुश शर्मा, संजय शर्मा, विजय शर्मा, आशा देवी, इन्द्रजीत कुमार दांगी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। फोटो- 04 अगस्त जेहाना- 11 कैप्शन- शहर स्थित अरवल मोड़ पर मंगलवार को बांकीपुर उपचुनाव में जीत पर खुशी का इजहार करते हुए एक दूसरे मुंह मीठा कराते जनसुराज के नेता व कार्यकर्ता।
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