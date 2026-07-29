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Jahanabad News: पुलिस उपाधीक्षक ने पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: पीएसएम पोर्टल से संबंधित कार्यों की समीक्षा के लिए पुलिस अधीक्षक डॉ. नवजोत सिमी की बैठक हुई। सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि पोर्टल पर उपलब्ध सूचनाओं का सत्यापन करते हुए प्रविष्टियां समयबद्ध पूर्ण करें। त्रुटियों का सुधार सुनिश्चित करने और विभागीय मानकों के अनुरूप सूचनाओं को अद्यतन रखने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

Jahanabad News: पुलिस उपाधीक्षक ने पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक

Jahanabad News: पीएसएम पोर्टल पर उपलब्ध सभी सूचनाओं एवं अभिलेखों का सत्यापन करते हुए आवश्यक प्रविष्टियां समयबद्ध पूर्ण करें अरवल, निज संवाददाता। पुलिस अधीक्षक डॉ. नवजोत सिमी के द्वारा पीएसएम पोर्टल से संबंधित कार्यों की समीक्षा के लिए मुख्यालय पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) द्वारा संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

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बैठक की समीक्षा

बैठक के दौरान पीएसएम पोर्टल पर लंबित कार्यों, डेटा प्रविष्टि, अभिलेखों के अद्यतन, लंबित मामलों के निष्पादन तथा पोर्टल के प्रभावी संचालन की विस्तृत समीक्षा की गई। इस क्रम में सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि पीएसएम पोर्टल पर उपलब्ध सभी सूचनाओं एवं अभिलेखों का नियमानुसार सत्यापन करते हुए आवश्यक प्रविष्टियां समयबद्ध रूप से पूर्ण करें।

त्रुटियों का सुधार

किसी भी प्रकार की त्रुटि, अपूर्ण जानकारी अथवा लंबित प्रविष्टि पाए जाने पर उसका तत्काल सुधार एवं अद्यतन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, पोर्टल पर दर्ज सभी मामलों की नियमित निगरानी करते हुए विभागीय निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा की गई कार्रवाई का अनुपालन प्रतिवेदन निर्धारित समय-सीमा के भीतर मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाए। मुख्यालय पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) हरीश कुमार सिंहा ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि ढरट पोर्टल से संबंधित कार्यों का निष्पादन पूर्ण गंभीरता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ किया जाए, ताकि पोर्टल पर उपलब्ध सूचनाएं अद्यतन, शुद्ध एवं विभागीय मानकों के अनुरूप बनी रहें।

प्रश्न और उत्तर

पीएसएम पोर्टल के लिए बैठक कब आयोजित की गई?
बैठक पुलिस अधीक्षक डॉ. नवजोत सिमी के द्वारा पीएसएम पोर्टल से संबंधित कार्यों की समीक्षा के लिए आयोजित की गई।
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