Jahanabad News: कर्मियों की हड़ताल से पशुओं का टीकाकरण अभियान ठप

Jahanabad News: कर्मियों की हड़ताल से पशुओं का टीकाकरण अभियान ठप
Jahanabad News: मेहंदिया, निज संवाददाता।जानकारी के अनुसार, सरकार द्वारा पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए 2 जुलाई से विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था।
Jahanabad News: मेहंदिया, निज संवाददाता। वैक्सीनेशन कर्मियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से क्षेत्र में पशुओं के खुरपका-खुरहा टीकाकरण अभियान पूरी तरह प्रभावित हो गया है। जानकारी के अनुसार, सरकार द्वारा पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए 2 जुलाई से विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान को 45 दिनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लेकिन वैक्सीनेशन कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने के कारण अभियान बीच में ही ठप पड़ गया है और अब तक बड़ी संख्या में पशु टीकाकरण से वंचित हैं। कर्मी स्वयं को नियमित कर पशु मित्र का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं।
कर्मियों की मांगें
उनका कहना है कि वे पूरे वर्ष अलग-अलग टीकाकरण अभियानों में अपनी सेवाएं देते हैं, इसलिए उन्हें स्थायी पहचान और नियमित मानदेय मिलना चाहिए। हड़ताली कर्मियों ने सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्षों से सेवा देने के बावजूद उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे उनका भविष्य असुरक्षित हो गया है। बरसात के मौसम में पशुओं में खुरपका-खुरहा सहित कई संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। जून, जुलाई और अगस्त के दौरान गंदगी एवं नमी के कारण रोग तेजी से फैलने की आशंका रहती है। ऐसे समय पर समयबद्ध टीकाकरण बेहद आवश्यक माना जाता है ताकि पशुओं को बीमारी से बचाया जा सके और पशुपालकों को आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े। टीकाकरण कार्य बंद रहने से क्षेत्र के पशुपालक चिंतित हैं। कई पशुपालकों का कहना है कि यदि जल्द टीकाकरण शुरू नहीं हुआ तो पशुओं में बीमारी फैलने का खतरा बढ़ सकता है।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।