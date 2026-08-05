Jahanabad News: सेवानिवृत कर्मी गोपाल कृष्ण के निधन पर शोक
Jahanabad News: जहानाबाद, निज संवाददाता, नगर परिषद के वार्ड 14 के सम्मानित कर्मी मल्लहचक निवासी गोपाल कृष्ण प्रसाद के निधन पर शोकाकुल परिवार से मिलकर गहरी संवेदना व्यक्त किया गया। , नगर परिषद के वार्ड 14 के...
Jahanabad News: जहानाबाद, निज संवाददाता नगर परिषद के वार्ड 14 के सम्मानित कर्मी मल्लहचक निवासी गोपाल कृष्ण प्रसाद के निधन पर शोकाकुल परिवार से मिलकर गहरी संवेदना व्यक्त किया गया। समाजसेवी सह मगध फुटबॉल अकैडमी के चेयरपर्सन राजीव कुमार रंजन , एयरटेल कंपनी के संवेदक राजकुमार उनके आवास पर जाकर उनके पुत्र पूर्व वार्ड पार्षद गणेश प्रसाद निषाद को ढाढस बंधाया। स्व गोपाल कृष्ण जहानाबाद समाहरणालय के सामान्य शाखा से सेवानिवृत हुए थे । वे 97 वर्ष के थे। पिछले 2 अगस्त रविवार को अचानक तबीयत खराब हुई और उनकी मौत हो गई । वे अपने पिछले दो पुत्र एवं दो पुत्रियां छोड़ गए ।
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