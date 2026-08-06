Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jahanabad News: सेवानिवृत कर्मी गोपाल कृष्ण के निधन पर शोक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
Follow us on Google News
share

Jahanabad News: जहानाबाद, निज संवाददाता, नगर परिषद के वार्ड 14 के सम्मानित कर्मी मल्लहचक निवासी गोपाल कृष्ण प्रसाद के निधन पर शोकाकुल परिवार से मिलकर गहरी संवेदना व्यक्त किया गया। , नगर परिषद के वार्ड 14 के...

Jahanabad News: सेवानिवृत कर्मी गोपाल कृष्ण के निधन पर शोक

Jahanabad News: जहानाबाद, निज संवाददाता नगर परिषद के वार्ड 14 के सम्मानित कर्मी मल्लहचक निवासी गोपाल कृष्ण प्रसाद के निधन पर शोकाकुल परिवार से मिलकर गहरी संवेदना व्यक्त किया गया। समाजसेवी सह मगध फुटबॉल अकैडमी के चेयरपर्सन राजीव कुमार रंजन , एयरटेल कंपनी के संवेदक राजकुमार उनके आवास पर जाकर उनके पुत्र पूर्व वार्ड पार्षद गणेश प्रसाद निषाद को ढाढस बंधाया। स्व गोपाल कृष्ण जहानाबाद समाहरणालय के सामान्य शाखा से सेवानिवृत हुए थे । वे 97 वर्ष के थे। पिछले 2 अगस्त रविवार को अचानक तबीयत खराब हुई और उनकी मौत हो गई । वे अपने पिछले दो पुत्र एवं दो पुत्रियां छोड़ गए ।

ये भी पढ़ें:वकूटा के संरक्षक को एसवीपी कॉलेज में दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jahanabad Latest News Death

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।