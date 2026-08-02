Jahanabad News: सुरक्षित एवं स्वस्थ भविष्य के अमूल्य धरोहर हैं पेड़

Jahanabad News: जहानाबाद, नगर संवाददाता।उपस्थित कार्यकर्ताओं ने पौधों की नियमित देखभाल एवं संरक्षण का भी संकल्प लिया। इस अवसर पर युवा प्रकोष्ठ के धनंजय कुमार एवं अजीत कुमार ने कहा कि वृक्ष केवल पर्यावरण को संतुलित...

Jahanabad News: जहानाबाद, नगर संवाददाता। गायत्री परिवार की युवा इकाई प्रज्ञान युवा प्रकोष्ठ द्वारा पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन रामकृष्ण परमहंस विद्यालय परिसर में किया गया। कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण संरक्षण एवं हरित भारत के संकल्प को साकार करने हेतु विभिन्न प्रकार के छायादार पौधों का रोपण किया गया।

कार्यक्रम की महत्ता उपस्थित कार्यकर्ताओं ने पौधों की नियमित देखभाल एवं संरक्षण का भी संकल्प लिया। इस अवसर पर युवा प्रकोष्ठ के धनंजय कुमार एवं अजीत कुमार ने कहा कि वृक्ष केवल पर्यावरण को संतुलित रखने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित एवं स्वस्थ भविष्य की अमूल्य धरोहर भी हैं। प्रत्येक नागरिक को अपने जीवन में अधिक से अधिक पौधे लगाकर उनके संरक्षण का दायित्व निभाना चाहिए।

अन्य कार्यक्रम इसी क्रम में प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ, जहानाबाद के सहयोग से प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ अरवल द्वारा भी पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रकार दोनों जिलों में एक साथ चल रहे साप्ताहिक पौधरोपण अभियान ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति युवाओं की सक्रिय भागीदारी एवं सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रेरणादायक संदेश दिया।

जनता से अपील प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ के सदस्यों ने आमजन से अपील की कि वे अपने जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ एवं अन्य शुभ अवसरों एवं पूर्वजों के स्मृति पर कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएँ तथा उसकी देखभाल कर पर्यावरण संरक्षण के इस जनआंदोलन को और अधिक मजबूत बनाएं। इस अवसर पर गायत्री परिवार के रंगेश कुमार, कौशल कुमार, शिशुपाल सिंह, परमेन्द्र कुमार, पिंटू कुमार, शुभम कुमार, सार्थक सैनी, गौतम कुमार, सन्नी कुमार एवं विद्यालय के छात्र उपस्थित थे। फोटो- 02 अगस्त जेहाना- 02 कैप्शन- शहर स्थित रामकृष्ण परमहंस विद्यालय परिसर में रविवार को पौधरोपण करते गायत्री परिवार के सदस्य।