Jahanabad News: सर्प दंश से 35 वर्षीय महिला की मौत

Jahanabad News: दो मासूम बच्चे के सिर से उठ गया मां का साया, शकूराबाद थाना क्षेत्र के पंडितपुर गांव में शुक्रवार की देर रात एक महिला को सांप ने डंस लिया।

Jahanabad News: दो मासूम बच्चे के सिर से उठ गया मां का साया छत पर सोने के दौरान महिला को सर्प ने डंसा रतनी, निज संवाददाता। शकूराबाद थाना क्षेत्र के पंडितपुर गांव में शुक्रवार की देर रात एक महिला को सांप ने डंस लिया। आनन फानन में महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज किया गया उसके बाद बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया।

महिला की स्थिति बिगड़ती गई मालूम हो कि पंडितपुर गांव निवासी मुकेश पाठक की 35 वर्षीय पत्नी अचला देवी शुक्रवार की रात खाना खाकर छत पर सोने चली गई। रात में करीब दो बजे अचानक पैर में काटा जिसे महिला ने उसे हाथ से झटक दिया। लेकिन फिर महिला ने देखा कि वह एक विषैले सांप है जो उसे काट कर भाग रहा था। इसके बाद महिला ने शोर मचाया तो परिवार के लोग जूटे और उसे इलाज के लिए रात में ही सदर अस्पताल ले गया, सदर अस्पताल में डॉक्टर ने उसका इलाज शुरू किया और उसे एंटी स्नेक के वैक्सीन लगाए गए। इसके बावजूद उसकी स्थिति लगातार बिगड़ती गई।

अंत में इलाज में हुई मौत अंत में डॉक्टर ने उसे बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया। लेकिन महिला के परिजन उसे इलाज के लिए जहानाबाद में ही एक निजी क्लीनिक में ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसके परिजनों में हाहाकार मच गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। जहां पोस्टमार्टम के उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया गया। परिजन के अनुसार मृतका की दो मासूम बच्चे हैं जिसके सिर से मां की साया उठ गया। बच्चे का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। फोटो- 01 अगस्त जेहाना- 17 कैप्शन- सर्प डंस से महिला की मौत के बाद शनिवार को पोस्टमार्टम कक्ष के समीप गमगीन माहौल में खड़े परिजन।