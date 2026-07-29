Jahanabad News: दाउदनगर सड़क हादसे में सेवानिवृत्त शिक्षक विजय यादव की मौत

Jahanabad News: कलेर प्रखंड के बेलाव गांव में शोक की लहर, घटना की सूचना मिलते ही उनके पैतृक गांव बेलाव सहित पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।

Jahanabad News: कलेर प्रखंड के बेलाव गांव में शोक की लहर मेहंदिया, निज संवाददाता। औरंगाबाद जिले के दाउदनगर में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में कलेर प्रखंड के बेलाव गांव निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक विजय यादव की मौत हो गई।

शोक व्यक्त घटना की सूचना मिलते ही उनके पैतृक गांव बेलाव सहित पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों में मातम पसरा है और लोग लगातार दाउदनगर पहुंचकर शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार विजय यादव बीते बर्ष 2019 में सेवानिवृत्त होने के बाद दाउदनगर के अनच्छा मोड़ के समीप अपना मकान बनाकर परिवार के साथ रह रहे थे। उनकी पत्नी भी शिक्षिका हैं, जबकि उनका एक पुत्र है, जो वर्तमान में पढ़ाई कर रहा है।

हादसे की जानकारी बताया जाता है कि मंगलवार को विजय यादव दाउदनगर बाजार सब्जी खरीदने गए थे। सब्जी लेकर अपने घर लौटने के दौरान पटनाझ्रऔरंगाबाद मुख्य सड़क पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। जिससे उनकी मौत मौक़े पर हीं हो गई।

ग्रामीणों का दुःख घटना की खबर जैसे ही उनके पैतृक गांव कलेर प्रखंड के बेलाव मे पहुंची, पूरे गांव में मातम छा गया। ग्रामीणों का कहना है कि विजय यादव सरल, मिलनसार और समाज के प्रति समर्पित व्यक्तित्व के धनी थे। उनके निधन से गांव ने एक सम्मानित बुजुर्ग और मार्गदर्शक को खो दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि इस दुखद घटना के बाद उनकी पत्नी और पुत्र की तबीयत भी बिगड़ गई, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पैक्स अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा, यह घटना हमारे गांव के लिए अपूरणीय क्षति है। फोटो- 29 जुलाई अरवल- 17 कैप्शन- दाउदनगर में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में कलेर प्रखंड के बेलाव गांव निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक विजय यादव की मौत के बाद बुधवार को घर के समीप लगी भीड़。