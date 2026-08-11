Jahanabad News: मृतक के परिजनों से मिलकर दी सांत्वना
Jahanabad News: करपी, निज संवाददाता। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।
Jahanabad News: करपी, निज संवाददाता। जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि सुधीर शर्मा ने मंगलवार को उसरी डीह गांव पहुंचकर सड़क हादसे में मृत सिंधु कुमार एवं रंजीत कुमार के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि सड़क हादसे में दो युवकों की असामयिक मौत अत्यंत दुखद है। इस दुख की घड़ी में पूरा समाज पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। बताते चलें कि दो दिन पूर्व सिंधु कुमार एवं रंजीत कुमार कार से पटना जा रहे थे। इसी दौरान पालीगंज थाना क्षेत्र के मसौढ़ा के समीप नहर में अनियंत्रित होकर कार पलट गई थी।
इस हादसे में दोनों की मौत हो गई थी।
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