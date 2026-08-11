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Jahanabad News: सड़क दुर्घटना में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: जहानाबाद में घोसी थाना क्षेत्र के डहरपुर गांव की 35 वर्षीय महिला बबीता देवी की बाइक दुर्घटना के बाद मौत हो गई। रविवार को एकंगरसराय जाते समय बाइक से गिरने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हुई थीं। इलाज के बाद घर लौटने के एक दिन बाद उनकी तबियत बिगड़ी और अंततः उन्होंने दम तोड़ दिया।

Jahanabad News: सड़क दुर्घटना में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत

Jahanabad News: जहानाबाद, निज प्रतिनिधि। घोसी थाना क्षेत्र के धामापुर - डहरपुर रोड में दो दिनों पूर्व बाइक से गिर जाने के कारण घायल हुई एक महिला की मंगलवार की रात मौत हो गई। मृत महिला बबीता देवी 35 वर्ष) घोसी थाना क्षेत्र के डहरपुर गांव की निवासी थीं। घटना के संबंध में उनके परिजनों ने बताया कि रविवार को उक्त महिला बाइक पर सवार होकर एकंगरसराय जा रही थी। इस दौरान डहरपुर - धामापुर के बीच दुर्घटनावश वह बाइक से गिर जाने के कारण बुरी तरह घायल हुई थीं। सदर अस्पताल में इलाज के बाद उन्हें पीएमसीएच भेजा गया था। एक दिन पूर्व वहां से वापस अपने घर चली आई थीं।

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पुनः उनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो लोगों ने इलाज के लिए अस्पताल में उ लाया लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने अंततः दम तोड़ दिया। घटना से उनके परिवार में मातम छा गया।

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