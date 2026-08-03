Jahanabad News: करंट लगने से 29 वर्षीय युवा किसान की मौत
Jahanabad News: करंट प्रवाहित तार टूटकर गिरने के कारण हुआ हादसा , मखदुमपुर थाना क्षेत्र के कंसारा गांव में सोमवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां खेत में काम करने के दौरान करंट लगने से 29 वर्षीय युवा किसान अमित...
Jahanabad News: करंट प्रवाहित तार टूटकर गिरने के कारण हुआ हादसा युवक की मौत से गांव में मातम पसर गया, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल मखदुमपुर, निज संवाददाता। मखदुमपुर थाना क्षेत्र के कंसारा गांव में सोमवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां खेत में काम करने के दौरान करंट लगने से 29 वर्षीय युवा किसान अमित कुमार की मौत हो गई। इस घटना के बाद से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, अमित कुमार सोमवार की दोपहर अपने खेत में कृषि कार्य करने गया था। इसी दौरान खेत के ऊपर से गुजर रहा हाई वोल्टेज बिजली का तार अचानक टूटकर नीचे गिर गया। अमित अनजाने में इस प्रवाहित तार की चपेट में आ गया और बुरी तरह झुलस गया।
घटना की जानकारी
उसे खेत में गिरा देख आसपास काम कर रहे अन्य ग्रामीण तुरंत मौके पर दौड़े। स्थानीय लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए किसी तरह सूखे गमछे के सहारे उसे बिजली के जीवित तार से अलग किया। परिजन आनन-फानन में अचेत अमित को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल मखदुमपुर लेकर पहुंचे। हालांकि, अस्पताल के चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच के बाद ही उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक किसान अपने पीछे दो छोटे बच्चे, पत्नी और वृद्ध माता-पिता को छोड़ गया है। वह खेती-किसानी के जरिए ही अपने पूरे परिवार का भरण-पोषण करता था। अमित की असामयिक मृत्यु से परिवार के सामने जीविकोपार्जन का गहरा संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही पर रोष जताते हुए पीड़ित परिवार के लिए उचित मुआवजे की मांग की है। फोटो- 03 अगस्त जेहाना- 22 कैप्शन- मखदुमपुर थाना क्षेत्र के कंसारा गांव में सोमवार की दोपहर करंट से युवक की मौत के बाद पोस्टमार्टम हाउस के समीप गमगीन माहौल में खड़े परिजन।
सामान्य प्रश्न
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