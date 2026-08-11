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Jahanabad News: चेकिंग अभियान में 44 हजार रुपये फाइन की वसूली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: जहानाबाद में सोमवार को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के खिलाफ वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। कई वाहन सवार नियम तोड़ते हुए पकड़े गए, जिससे 44,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। अधिकांश बाइक सवार बिना हेलमेट और कार चालक बिना सीट बेल्ट के थे। सभी को जुर्माना वसूलने के बाद ट्रैफिक नियमों का पालन करने की सलाह दी गई।

Jahanabad News: चेकिंग अभियान में 44 हजार रुपये फाइन की वसूली

Jahanabad News: जहानाबाद। ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जिले के विभिन्न सड़क मार्गों पर सोमवार को वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। कई वाहन सवार नियम का उल्लंघन करते पकड़े गए। ऐसे लोगों से बतौर जुर्माना के रूप में 44 हजार रुपये राजस्व की वसूली की गई। ज्यादातर बाइक सवार पकड़े गए थे जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। कई कार चालक सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए थे। कुछ गाड़ियों के यातायात संबंधी कागजात फेल थे। फाइन की राशि लिए जाने के बाद ट्रैफिक नियम का पालन करने की नसीहत के बाद सबों को छोड़ा गया।

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