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Jahanabad News: चेकिंग अभियान में 88 हजार रुपये राजस्व की वसूली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: जहानाबाद में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान कई वाहनों की जांच की गई और 88 हजार पांच सौ रुपये जुर्माने के रूप में वसूले गए। ज्यादातर बाइक सवार बिना हेलमेट के पकड़े गए। अभियान शहर के विभिन्न स्थानों पर किया गया, जिसमें अरवल मोड़ और काको मोड़ शामिल थे।

Jahanabad News: चेकिंग अभियान में 88 हजार रुपये राजस्व की वसूली

Jahanabad News: जहानाबाद। ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संचालित चेकिंग अभियान में मंगलवार की देर रात तक अलग-अलग जगहों पर हर तरह के वाहनों की जांच की गई। इस दौरान ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने के मामले में कई वाहन सवार पकड़े गए और उनसे जुर्माने के रूप में 88 हजार पांच सौ रुपये राजस्व की वसूली की गई। शहर के अरवल मोड़, काको मोड़, घोसी रोड, इमलिया मोड़, अलगना मोड़, बभना- शकूराबाद रोड समेत विभिन्न सड़क मार्गों पर हर तरह के वाहनों की जांच की जा रही थी। ज्यादातर बाइक सवार पकड़े गए, जो बिना हेलमेट लगाकर बाइक चला रहे थे।

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