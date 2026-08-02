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Jahanabad News: वाहन चेकिंग अभियान में 82 हजार रुपये राजस्व की वसूली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: जहानाबाद में शनिवार रात को सड़क मार्गों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान कई वाहन सवार पकड़े गए और 82 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। ज्यादातर बाइक सवार हेलमेट नहीं पहनने के कारण पकड़े गए थे। अभियान शहर के विभिन्न मार्गों पर किया गया।

Jahanabad News: वाहन चेकिंग अभियान में 82 हजार रुपये राजस्व की वसूली

Jahanabad News: जहानाबाद। विधि व्यवस्था के मधेनजर सड़क मार्गों पर चेकिंग अभियान में शनिवार की देर रात तक कई वाहन सवार पकड़े गए। उनसे जुर्माने के रूप में 82 हजार रुपये राजस्व की वसूली की गई। ज्यादातर बाइक सवार पकड़े गए थे जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। अन्य को भी ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने के आरोप में पकड़ा गया। शहर के अरवल मोड़, काको मोड समेत जिले के विभिन्न सड़क मार्ग पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया था।

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