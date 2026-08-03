Jahanabad News: नारायणपुर गांव से मोटर पंप सहित बैट्री की चोरी
Jahanabad News: नारायणपुर गांव से मोटर पंप सहित बैट्री की चोरी नारायणपुर गांव से मोटर पंप सहित बैट्री की चोरी नारायणपुर गांव से मोटर पंप सहित बैट्री की चोरी
Jahanabad News: हुलासगंज, निज संवाददाता स्थानीय थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों से लगभग दो दर्जन से अधिक ट्रांसफार्मर की चोरी की घटना के बाद अब चोरों ने चोरी का पैटर्न बदल दिया है। अब बधार में धान रोपनी को लेकर चल रहे मोटर पंप की चोरी धड़ल्ले से जारी है। इसी क्रम में रविवार की रात में नारायणपुर गांव के बधार से एक मोटर पंप को चोरो ने गायब कर दिया। जब पंप मालिक घर पर खाना खाने गया हुआ था। घटना रात 11 बजे के आसपास की बताई जाती है। इस समय गांव के बगल में खड़ी गांव के ही एक टोटो की बैट्री को भी चोरों ने गायब कर दिया।
इस संबंध में कमलेश यादव एवं सविंदर यादव द्वारा हुलासगंज थाना में अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिक की दर्ज कराई है।
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