Jahanabad News: डीएवी पब्लिक स्कूल के छात्रों ने तीन पदकों पर किया कब्जा
Jahanabad News: अरवल, निज संवाददाता।वहीं अंडर-14 बालक वर्ग डिस्कस थ्रो में सत्यम कुमार ने रजत पदक तथा अंडर-14 बालिका वर्ग डिस्कस थ्रो में सौम्या श्री ने कांस्य पदक जीतकर विद्यालय का गौरव बढ़ाया।
Jahanabad News: अरवल, निज संवाददाता। डीएवी बिहार ज़ोन खेल प्रतियोगिता में डीएवी पब्लिक स्कूल अरवल के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में अंडर-14 बालक वर्ग शॉट पुट में मो सैफ ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं अंडर-14 बालक वर्ग डिस्कस थ्रो में सत्यम कुमार ने रजत पदक तथा अंडर-14 बालिका वर्ग डिस्कस थ्रो में सौम्या श्री ने कांस्य पदक जीतकर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। यह प्रतियोगिता डीएवी पब्लिक स्कूल, दयानंद विहार औरंगाबाद में आयोजित की गई, जहां विद्यालय के प्रधानाचार्य धीरज मिश्रा, खेल शिक्षक वीभात चंद्र मिश्रा एवं खिलाड़ियों की मैनेजर शाइस्ता परवेज ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।
विद्यालय परिवार ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को उनकी इस शानदार उपलब्धि पर हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। प्रधानाचार्य धीरज मिश्रा ने कहा कि खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है और ऐसे उत्कृष्ट प्रदर्शन से अन्य विद्यार्थियों को भी प्रेरणा मिलेगी। फोटो- 30 जुलाई अरवल- 08 कैप्शन- डीएवी बिहार ज़ोन खेल प्रतियोगिता में अरवल स्थित डीएवी के तीन छात्रों का शानदार प्रदर्शन के साथ खड़े।
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