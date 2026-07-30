Jahanabad News: वाहन के धक्के से मोटरसाइकिल सवारी युवक घायल
Jahanabad News: अरवल, निज संवाददाता। जख्मी युवक को सदर अस्पताल लाया गया जहां पर इलाज किया जा रहा है। जख्मी युवक पप्पू कुमार उम्र 27 बबन विगहा गांव के हैं।
Jahanabad News: अरवल, निज संवाददाता। जिले के शहर तेलपा- देवकुंड पथ में मोटरसाइकिल सवार को अनियंत्रित वाहन के द्वारा टक्कर मार दिया गया जिसमें मोटरसाइकिल सवार युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जख्मी युवक को सदर अस्पताल लाया गया जहां पर इलाज किया जा रहा है। जख्मी युवक पप्पू कुमार उम्र 27 बबन विगहा गांव के हैं। सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर शशी भूषण कुमार ने बताया कि जख्मी युवक खतरा से बाहर है। लेकिन इलाज जारी रहेगा।
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