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Jahanabad News: मारपीट की घटना में तीन लोग घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: मखदुमपुर,निज संवाददाता। टेहटा थाना क्षेत्र के कुर्थाडीह गांव में आपसी विवाद में मारपीट की घटना हो गई। इस घटना में तीन लोग घायल हो गए घायलों में मो जमालुद्दीन, मो इरफान और मो आफताब शामिल हैं। सभी...

Jahanabad News: मारपीट की घटना में तीन लोग घायल

Jahanabad News: मखदुमपुर,निज संवाददाता। टेहटा थाना क्षेत्र के कुर्थाडीह गांव में आपसी विवाद में मारपीट की घटना हो गई। इस घटना में तीन लोग घायल हो गए घायलों में मो जमालुद्दीन, मो इरफान और मो आफताब शामिल हैं। सभी घायलों का इलाज रेफरल अस्पताल मखदुमपुर में कराया गया।

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