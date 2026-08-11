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Jahanabad News: महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों की कायम रहे स्वायत्तता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: जहानाबाद, नगर संवाददाता।महाविद्यालय परिसर में शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों द्वारा विरोध प्रदर्शन की कड़ी में महाविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने घंटी बजाकर विरोध प्रदर्शन किया गया।

Jahanabad News: महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों की कायम रहे स्वायत्तता

Jahanabad News: जहानाबाद, नगर संवाददाता। स्थानीय एसएन सिन्हा कॉलेज में विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 के विरोध में शिक्षक- शिक्षकेत्तर कर्मी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में महाविद्यालय परिसर में शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों द्वारा विरोध प्रदर्शन की कड़ी में महाविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने घंटी बजाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस व्यापक विरोध प्रदर्शन में नए प्रावधानों का विरोध कर महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को बनाए रखने का संदेश दिया गया।

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विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य

महाविद्यालय के शिक्षक संघ की कार्यकारी उपाध्यक्षा एवं शिक्षकेत्तर कर्मी सचिव धर्मेंद्र कुमार ने इस काले कानून को अपमानजक एवं अव्यावहारिक बताया। उन्होंने आगाह किया कि यदि यह कानून वापस नहीं हुआ तो और व्यापक संघर्ष होगा। इस अवसर पर डॉ अख्तर रोमानी, डॉ. सुबोध कुमार झा, डॉ. शशिधर गुप्ता, डॉ ओमप्रकाश वर्मा, डॉ सुनील कुमार, डॉ मोहम्मद इंतखाब आलम, श्रीमती कुमकुम कुमारी, डॉ. ज्योतिर्मय, डॉ. कविंद्र भगत, डॉ. नेहा कुमारी, डॉ. यास्मीन बानो, डॉ. शोभा रानी, डॉ. सुमन कुमारी, डॉ. निमिषा किरण, डॉ. सिया शरण, डॉ. रूपम कुमारी, डॉ. केके झा, डॉ. स्वाति, डॉ. रानी एवं शिक्षकेत्तर कर्मी राजीव नयन, संजय कुमार, नीलम कुमारी, अंकिता, रंजन कुमार , विकास कुमार, अंकिता, शशिकांत कुमार निराला, धर्मेन्द्र कुमार आदि उपस्थित थे। फोटो- 11 अगस्त जेहाना- 01 कैप्शन- शहर स्थित एसएन सिन्हा कॉलेज में मंगलवार को विरोध प्रदर्शन करते शिक्षक व कर्मी।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

शिक्षकों ने किस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया?
शिक्षकों ने विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
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