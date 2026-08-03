Jahanabad News: आरएलएसवाई कॉलेज के शिक्षक- शिक्षकेत्तर कर्मचारियों ने दिया धरना

Jahanabad News: जहानाबाद, नगर संवाददाता।धरना को सम्बोधित करते हुए शिक्षक नेताओं ने कॉलेज प्रबंधन पर वर्षों से शोषण और अनियमितता का आरोप लगाते हुए प्रशासन से निष्पक्ष हस्तक्षेप की मांग की।

Jahanabad News: जहानाबाद, नगर संवाददाता। रामलखन सिंह यादव कॉलेज के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों ने सोमवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर समाहणालय के समीप धरना दिया। धरना को सम्बोधित करते हुए शिक्षक नेताओं ने कॉलेज प्रबंधन पर वर्षों से शोषण और अनियमितता का आरोप लगाते हुए प्रशासन से निष्पक्ष हस्तक्षेप की मांग की।

धरने के दौरान आरोप धरना के दौरान कर्मचारियों ने बताया कि वर्ष 1979 में कॉलेज की स्थापना के बाद से वे प्रबंधन समिति के अत्याचार का सामना कर रहे हैं। उनका आरोप है कि कई कर्मचारी न्याय की प्रतीक्षा करते-करते दुनिया छोड़ चुके हैं, जबकि वर्तमान कर्मचारी भी आर्थिक और मानसिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व संस्थापक सचिव पर डोनेशन के नाम पर राशि लेने, कॉलेज की जमीन और प्रबंधन से जुड़ी अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए। साथ ही वर्तमान में कॉलेज संचालन कर रहे लोगों की भूमिका की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग भी की।

मांगें एवं समर्थन धरनार्थियों ने नई प्रबंधन समिति के गठन, पूर्व सचिव के परिवार के किसी भी सदस्य को समिति से दूर रखने, स्वयं को प्रभारी प्राचार्य बताने वाले संजय कुमार यादव की नियुक्ति की जांच, मगध विश्वविद्यालय द्वारा तदर्थ समिति गठित करने तथा वर्ष 2018 तक सरकार से स्वीकृत अनुदान राशि का शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के बीच शीघ्र वितरण करने की मांग उठाई। धरना में शिक्षक संघ के सचिव प्रो. राजेश्वर प्रसाद, अध्यक्ष प्रो. ब्रजनंदन प्रसाद सहित बड़ी संख्या में शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी मौजूद रहे। फोटो- 03 अगस्त जेहाना- 26 कैप्शन- शहर स्थित रामलखन सिंह यादव कॉलेज के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी सोमवार को लेकर कलेक्ट्रेट के समीप धरना देते।