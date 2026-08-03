Jahanabad News: किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल वरीय अधिकारियों को दें

Jahanabad News: मंडल कारा का औचक निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था की हुई जांच , जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से सोमवार को जिला पदाधिकारी छिरिड वाई भूटिया एवं पुलिस अधीक्षक कोटा किरण कुमार...

Jahanabad News: मंडल कारा का औचक निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था की हुई जांच बंदियों की सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवा और भोजन की गुणवत्ता का लिया जायजा काको, निज संवाददाता। जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से सोमवार को जिला पदाधिकारी छिरिड वाई भूटिया एवं पुलिस अधीक्षक कोटा किरण कुमार ने स्थानीय मंडल कारा काको का औचक निरीक्षण किया। बिना पूर्व सूचना के दोनों अधिकारियों के कारागार पहुंचने से जेल प्रशासन में हलचल मच गई।

सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था से लेकर बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं और अन्य बिन्दुओं पर गहन समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि जेल की सुरक्षा कानून-व्यवस्था से जुड़ा अत्यंत संवेदनशील विषय है। इसलिए सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का अक्षरश: पालन किया जाए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल वरीय अधिकारियों को दी जाए। निरीक्षण की शुरुआत कारागार की सुरक्षा व्यवस्था के आकलन से हुई।

बंदियों की सुविधाओं का निरीक्षण जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने जेल के सभी वार्डों, बैरकों, सेल तथा अन्य संवेदनशील स्थलों का क्रमवार निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी तंत्र, प्रवेश एवं निकास व्यवस्था तथा अन्य सुरक्षा प्रबंधों की बारीकी से जांच की गई। अधिकारियों ने कारा प्रशासन से सुरक्षा संबंधी तैयारियों की जानकारी ली और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके बाद दोनों अधिकारियों ने बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत सुविधाओं की भी समीक्षा की। भोजन की गुणवत्ता, पेयजल, साफ-सफाई, स्वास्थ्य सेवाओं तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली।

निर्देश और निगरानी अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ बंदियों को सरकार द्वारा निर्धारित सभी सुविधाएं गुणवत्तापूर्ण ढंग से उपलब्ध कराना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जेल परिसर में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को चौबीसों घंटे सुचारु रूप से संचालित रखने तथा कंट्रोल रूम से लगातार प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही नियमित सुरक्षा जांच, सतत निगरानी और प्रत्येक गतिविधि पर पैनी नजर बनाए रखने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान कारा अधीक्षक अजीत कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। पूरे निरीक्षण के दौरान जेल प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। फोटो- 03 अगस्त जेहाना- 28 कैप्शन- काको स्थित मंडल कारा का सोमवार को निरीक्षण करते डीएम छिरिड वाई भूटिया व एसपी कोटा किरण कुमार।