Jahanabad News: नये राशन कार्ड आवेदन को लेकर साइबर कैफे में उमड़ रही भीड़

Jahanabad News: भ्रष्टाचार विरोधी अधिकारियों के अनुसार, प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न बाजारों में साइबर कैफे काफी व्यस्त हैं। नए राशन कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के कारण लोग ऑनलाइन पंजीकरण कराने पहुंच रहे हैं। आवश्यक दस्तावेजों के कारण प्रक्रिया में समय लग रहा है। कई लोग पहले से हटाए गए नामों के लिए नए कार्ड बनवाने का प्रयास कर रहे हैं।

Jahanabad News: करपी, निज संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न बाजारों एवं कस्बों में संचालित साइबर कैफे इन दिनों लोगों की भीड़ से गुलजार हैं। राज्य सरकार द्वारा नए राशन कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू किए जाने के बाद बड़ी संख्या में लोग ऑनलाइन आवेदन कराने के लिए साइबर कैफे पहुंच रहे हैं। सुबह से ही कई केंद्रों पर लोगों की कतारें देखी जा रही है।

आवेदन प्रक्रिया का समय साइबर कैफे संचालकों ने बताया कि प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग नए राशन कार्ड के लिए आवेदन कराने पहुंच रहे हैं। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जांच, ऑनलाइन पंजीकरण और अन्य औपचारिकताओं के कारण प्रत्येक आवेदन में समय लग रहा है, जिससे कई जगह लोगों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है।

पुराने कार्ड धारक कैफे संचालकों के अनुसार, आवेदन करने वालों में ऐसे परिवार भी शामिल हैं जिनका राशन कार्ड पूर्व में सक्रिय था, लेकिन हाल में हुई जांच के दौरान विभिन्न कारणों से उनका नाम लाभुक सूची से हटा दिया गया। ऐसे लोग अब परिवार के अन्य पात्र सदस्यों के नाम से नया राशन कार्ड बनवाने का प्रयास कर रहे हैं।

पहली बार आवेदन करने वाले वहीं, पहली बार राशन कार्ड बनवाने वाले पात्र परिवार भी बड़ी संख्या में आवेदन कर रहे हैं। प्रखंड क्षेत्र में बढ़ती भीड़ को देखते हुए साइबर कैफे संचालक लोगों से सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर आने की अपील कर रहे हैं, ताकि आवेदन प्रक्रिया बिना किसी परेशानी के पूरी हो सके। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पूरे क्षेत्र में राशन कार्ड बनवाने को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है।