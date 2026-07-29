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Jahanabad News: पश्चिम बंगाल से आए दत्तक दंपति ने बालिका को अपनाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: जहानाबाद, कार्यालय संवाददाता यह संपूर्ण प्रक्रिया केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों एवं दत्तक ग्रहण नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप संपन्न की गई। बालिका को पाकर दत्तक माता-पिता...

Jahanabad News: पश्चिम बंगाल से आए दत्तक दंपति ने बालिका को अपनाया

Jahanabad News: जहानाबाद, कार्यालय संवाददाता जिला अंतर्गत 'नन्हे कदम' विशिष्ट दत्तक ग्रहण' संस्थान में आवासित बालिका सरस्वती कुमारी (काल्पनिक नाम) की प्री-एडॉप्शन फोस्टर केयर प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इसके बाद जिलाधिकारी छिरिड वाई भूटिया द्वारा विधिवत कार्रवाई करते हुए बालिका को पश्चिम बंगाल से आए दत्तक दंपति को अंतिम दत्तक ग्रहण के तहत सौंपा गया। यह संपूर्ण प्रक्रिया केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों एवं दत्तक ग्रहण नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप संपन्न की गई।

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दत्तक माता-पिता की प्रसन्नता

बालिका को पाकर दत्तक माता-पिता ने अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की। जिलाधिकारी ने दत्तक अभिभावकों से बालिका की समुचित देखभाल, संरक्षण एवं उत्तम पालन-पोषण का आग्रह किया। साथ ही, उन्होंने प्रभारी सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, जहानाबाद को बालिका के कल्याण एवं समग्र विकास हेतु नियमित निगरानी तथा फॉलो-अप सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

दत्तक ग्रहण के इच्छुक अभिभावकों के लिए जानकारी

उन्होंने बताया कि दत्तक ग्रहण के इच्छुक अभिभावक केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पंजीकरण एवं आवेदन कर सकते हैं। इस अवसर पर सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल संरक्षण पदाधिकारी, विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान के समन्वयक एवं अन्य कर्मी उपस्थित थे। फोटो- 29 जुलाई जेहाना- 27 कैप्शन- शहर स्थित 'नन्हे कदम' विशिष्ट दत्तक ग्रहण' संस्थान में बुधवार को एक आवासित बालिका को पश्चिम बंगाल से आए एक दंपत्ति को सौंपती जिलाधिकारी छिरिड वाई भूटिया।

सवाल और जवाब

क्या सरस्वती कुमारी का दत्तक ग्रहण सफल हुआ?
हाँ, सरस्वती कुमारी का प्री-एडॉप्शन फोस्टर केयर प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हुई।
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