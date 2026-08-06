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Jahanabad News: अब सिजेरियन ऑपरेशन के लिए मरीजों को बाहर जाने की जरूरत नहीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: अरवल, निज संवाददाता। सदर अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर उमेश प्रसाद ने बताया कि अब सिजेरियन ऑपरेशन के लिए महिलाओं को इधर-उधर नहीं जाना होगा।

Jahanabad News: अब सिजेरियन ऑपरेशन के लिए मरीजों को बाहर जाने की जरूरत नहीं

Jahanabad News: अरवल, निज संवाददाता। सदर अस्पताल में दो महिलाओं का सिजेरियन ऑपरेशन सफल तरीके से डॉक्टर प्रियंका सिंहा एवं डॉ अनीश कुमार के नेतृत्व में किया गया। सदर अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर उमेश प्रसाद ने बताया कि अब सिजेरियन ऑपरेशन के लिए महिलाओं को इधर-उधर नहीं जाना होगा। सदर अस्पताल में सिजेरियन ऑपरेशन की सुविधा बहाल की गयी है। उन्होंने बताया कि दो महिलाओं को सफलतापूर्वक सिजेरियन ऑपरेशन किया गया। यहां आने वाली महिलाओं को सिजेरियन ऑपरेशन की आवश्यकता होगी। सभी को सफलतापूर्वक किया जाएगा।

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