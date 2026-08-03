Jahanabad News: जेएनवी अरवल में सीनियर-जूनियर छात्रों के बीच हिंसक झड़प, कई घायल

Jahanabad News: जेएनवी अरवल में सीनियर-जूनियर छात्रों के बीच हिंसक झड़प, कई घायल
Jahanabad News: इंसाफ की गुहार लगाने रात में ही डीएम आवास पहुंचे छात्र, इस हिंसक झड़प में दोनों गुटों के कई छात्र घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद पीड़ित छात्रों ने विद्यालय प्रशासन से शिकायत की, लेकिन आरोप है कि समय पर...
Jahanabad News: इंसाफ की गुहार लगाने रात में ही डीएम आवास पहुंचे छात्र अरवल, निज संवाददाता। जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) में रविवार की रात कक्षा 7 और 8 के छात्रों के बीच किसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। इस हिंसक झड़प में दोनों गुटों के कई छात्र घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद पीड़ित छात्रों ने विद्यालय प्रशासन से शिकायत की, लेकिन आरोप है कि समय पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
छात्रों का जिला कलेक्टर आवास पहुंचना
स्कूल प्रबंधन के रवैये से नाराज कक्षा 7 का एक छात्र रात में ही पैदल चलकर सीधे जिलाधिकारी (डीएम) आवास पहुंच गया और न्याय की गुहार लगाने लगा। डीएम आवास के बाहर छात्र के पहुंचने की सूचना मिलते ही प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार संजय, अनुमंडल पदाधिकारी संजीव कुमार, अंचल अधिकारी विद्या कुमारी और सदर थाना अध्यक्ष दरबारी चौधरी पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने छात्र को समझा-बुझाकर शांत कराया और निष्पक्ष जांच का भरोसा देकर सुरक्षित विद्यालय वापस पहुंचाया।
जांच प्रक्रिया और छात्र सुरक्षा
इस संबंध मेंउप-प्रधानाध्यापक सुमंत कुमार ने बताया रविवार की रात सीनियर और जूनियर छात्रों के बीच आपसी कहासुनी के बाद मारपीट हुई थी, जिसमें कुछ छात्र चोटिल हुए हैं। सभी प्राथमिक घायल छात्रों का उपचार करा दिया गया है। एसडीपीओ कुमार संजय ने बताया कि नवोदय विद्यालय में छात्रों के बीच हुई मारपीट की घटना की पूरी जांच की जाएगी। दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई होगी ताकि विद्यालय में शांति, सौहार्द और अनुशासन का माहौल कायम रह सके। फोटो- 03 अगस्त अरवल- 31 कैप्शन- हिंसक झड़प के बाद सोमवार को अरवल स्थित डीएम आवास पहुंचे नवोदय विद्यालय के पीड़ित छात्रों को समझाते एसडीएम संजीव कुमार व अन्य।
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