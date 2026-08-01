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Jahanabad News: पीपी पब्लिक स्कूल में एक पेड़ मां के नाम का हुआ आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: छात्र-छात्राओं ने पौधे लगाकर उन्हें सुरक्षित रखने का लिया संकल्प, पीपी पब्लिक स्कूल के ईको क्लब द्वारा शनिवार को एक पेड़ मां के नाम अभियान तथा फ्रेंडशिप डे के अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया...

Jahanabad News: पीपी पब्लिक स्कूल में एक पेड़ मां के नाम का हुआ आयोजन

Jahanabad News: छात्र-छात्राओं ने पौधे लगाकर उन्हें सुरक्षित रखने का लिया संकल्प

पेड़ मां के नाम अभियान

ईको क्लब द्वारा फ्रेंडशिप डे पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन जहानाबाद, नगर संवाददाता पीपी पब्लिक स्कूल के ईको क्लब द्वारा शनिवार को एक पेड़ मां के नाम अभियान तथा फ्रेंडशिप डे के अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय परिसर में पौधरोपण से हुआ। छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं विद्यालय प्रबंधन ने अपनी माताओं के सम्मान में पौधे लगाकर उन्हें सुरक्षित रखने का संकल्प लिया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को बताया गया कि वृक्ष पृथ्वी के अमूल्य उपहार हैं और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कम-से-कम एक पौधा अवश्य लगाना एवं उसका संरक्षण करना चाहिए। इसके उपरांत प्रोजेक्ट एलीफेंट के अंतर्गत आयोजित जागरूकता सत्र में विद्यार्थियों को हाथियों के संरक्षण, जैव विविधता, वनों के महत्व तथा मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर उपस्थित पीपी शैक्षणिक समूह के चेयरमैन डॉ अभिराम सिंह ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों और वन्यजीवों की सुरक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है। विद्यार्थियों ने वन्यजीव संरक्षण का संदेश समाज तक पहुंचाने का संकल्प लिया। फोटो- 01 अगस्त जेहाना- 03 कैप्शन- शहर स्थित पीपी पब्लिक स्कूल में शनिवार को पौधरोपण करते बच्चे।

FAQs

क्या छात्रों ने फ्रेंडशिप डे पर पौधरोपण किया?
हाँ, छात्रों ने फ्रेंडशिप डे पर पौधरोपण किया।
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