Jahanabad News: तेज हवा से एनएच-139 पर दो पेड़ गिरे, आवागमन बाधित

Jahanabad News: तेज हवा से एनएच-139 पर दो पेड़ गिरे, आवागमन बाधित
Jahanabad News: पुलिस पेड़ हटाने में जुटी, काफी देर तक सड़क पर बनी रही परेशानी।कलेर प्रखंड क्षेत्र में अचानक तेज हवा चलने से मेहंदिया थाना क्षेत्र में एनएच-139 पर दो स्थानों पर पेड़ गिर गए।
Jahanabad News: पुलिस पेड़ हटाने में जुटी, काफी देर तक सड़क पर बनी रही परेशानी। मेहंदिया, निज संवाददाता। कलेर प्रखंड क्षेत्र में अचानक तेज हवा चलने से मेहंदिया थाना क्षेत्र में एनएच-139 पर दो स्थानों पर पेड़ गिर गए। एक पेड़ मेहंदिया के समीप जबकि दूसरा मडइला के पास सड़क के बीचोंबीच गिरा। जिससे एनएच-139 पर आवागमन काफी देर तक बाधित रहा। सड़क के बीच पेड़ गिरने के कारण दोनों ओर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
पेड़ गिरने का विवरणबुधवार की शाम तेज हवा के साथ मौसम में अचानक बदलाव आया। इसी दौरान मेहंदिया एवं कलेर क्षेत्र में तेज हवा चलने लगी। कुछ ही देर बाद मेहंदिया और मरेला के समीप एनएच-139 पर पेड़ गिरने की सूचना मिली। पेड़ काफी बड़ा होने के कारण उसे सड़क से हटाने में परेशानी हो रही थी। सूचना मिलने के बाद मेहंदिया पुलिस मौके पर पहुंची और सबसे पहले बिजली विभाग को सूचना देकर विद्युत आपूर्ति बंद कराई गई।
पेड़ हटाने की प्रक्रियाइसके बाद सड़क पर गिरे पेड़ों को हटाने का काम शुरू किया गया। थाना अध्यक्ष मनोरंजन कुमार ने बताया कि पेड़ गिरने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सुरक्षा को देखते हुए पहले बिजली आपूर्ति बंद कराई गई, इसके बाद पेड़ हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। उन्होंने बताया कि पेड़ काफी बड़ा होने के कारण उसे हटाने में कुछ समय लग रहा है, लेकिन जल्द से जल्द सड़क को खाली कराकर आवागमन सामान्य कराने का प्रयास किया जा रहा है।
अन्य क्षेत्रों में स्थितिइधर, पारसी एवं कलेर थाना क्षेत्र में भी तेज हवा के कारण कई जगहों पर पेड़ गिरने की सूचना मिली है। हालांकि इन स्थानों पर पेड़ सड़क के बीच में नहीं गिरने के कारण आवागमन बाधित नहीं हुआ। तेज हवा के कारण क्षेत्र में कुछ समय के लिए लोगों के बीच अफरातफरी की स्थिति भी बनी रही।
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