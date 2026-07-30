Jahanabad News: जलभराव से मुक्ति और आवास योजना के लंबित किस्तों के त्वरित भुगतान पर जोर
Jahanabad News: लापरवाह सफाई जमादार को चेतावनी, होगी सख्त कार्रवाई, नगर क्षेत्र के चहुंमुखी विकास को लेकर नगर परिषद बोर्ड की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नगर परिषद अध्यक्ष साधना कुमारी ने की।
Jahanabad News: लापरवाह सफाई जमादार को चेतावनी, होगी सख्त कार्रवाई अरवल नगर परिषद बोर्ड की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय अरवल, निज संवाददाता। नगर क्षेत्र के चहुंमुखी विकास को लेकर नगर परिषद बोर्ड की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नगर परिषद अध्यक्ष साधना कुमारी ने की। बैठक के दौरान नगर परिषद अध्यक्ष ने नल-जल योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि पिछले साल की तुलना में इस बार गर्मी के मौसम में 1 और 2 वार्डों के कुछ आंशिक हिस्सों को छोड़कर सभी वार्डों के हर घर तक नल का पानी पहुंचाने में सफलता मिली है। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी कुछ ही दिनों में नगर परिषद के हर एक घर में नल-जल योजना का पानी सुलभ हो जाएगा।
जलजमाव की समस्या पर चर्चा
बारिश से पहले नालों की सफाई और जलजमाव पर गंभीर चर्चा आगामी मानसून और वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए जलजमाव की समस्या से निपटने पर गंभीर चर्चा हुई। अध्यक्ष ने बताया कि वार्ड संख्या-एक के निवासी नीरज कुमार द्वारा बड़की अहियापुर में नालियों की समुचित सफाई और उड़ाही के लिए आवेदन मिला है, ताकि भविष्य में जलजमाव न हो। इस पर संज्ञान लेते हुए सभी छोटे-बड़े नालों की जल्द से जल्द बेहतर सफाई का निर्देश दिया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा
पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को जल्द मिलेगी किस्त प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए मुख्य पार्षद ने बताया कि जिन लाभार्थियों ने शर्तों के अनुसार अपना मकान बना लिया है, उनकी लंबित किस्तों का भुगतान तेजी से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि "जनता दरबार में लाभार्थियों को बार-बार चक्कर न लगाना पड़े, इसके लिए अधिकारियों से बात की गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग को इसके लिए पत्राचार भी किया जा चुका है। साथ ही नए पात्र लाभार्थियों से ऑनलाइन आवेदन कर दस्तावेज कार्यालय में जमा करने की अपील की गई।
स्वच्छता पर ध्यान
शहर की स्वच्छता पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष ने भ्रमण के दौरान मिली शिकायतों पर नाराजगी जताई। सफाई जमादार को सख्त हिदायत देते हुए कहा गया कि सफाई कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। कार्यपालक पदाधिकारी मोनू कुमार ने नगरवासियों से बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए स्वीकृत नक्शे के अनुसार ही भवन निर्माण कराने का आग्रह किया, ताकि अरवल की बसावट सुंदर और व्यवस्थित दिखे। साथ ही, समय पर होल्डिंग टैक्स जमा करने की भी अपील की गई। बैठक में नगर परिषद अध्यक्ष साधना कुमारी, उपाध्यक्ष जमीला खातून, वार्ड पार्षद दीपू कुमार रंजन, नुरैन जौहर, कमला देवी सहित समस्त वार्ड पार्षद, कार्यपालक पदाधिकारी मोनू कुमार एवं नगर परिषद के कर्मी उपस्थित रहे। फोटो- 30 जुलाई अरवल- 25 कैप्शन- अरवल में गुरुवार को नगर बोर्ड की बैठक में उपस्थित नप अध्यक्ष साधना कुमारी व अन्य पार्षद।
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