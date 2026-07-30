Jahanabad News: मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत डीआरसीसी परिसर में सोलर लोन मेला आज

Jahanabad News: जहानाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि।सोलर मेले का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को सौर ऊर्जा के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें अपने घरों की छतों पर सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए प्रेरित करना है, जिससे वे...

Jahanabad News: जहानाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। डीएम छिरिङ वाई भूटिया के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं अधिकाधिक पात्र लाभार्थियों को योजना से जोड़ने के उद्देश्य से शुक्रवार को डीआरसीसी परिसर, जहानाबाद में सोलर लोन मेला का आयोजन किया जा रहा है।

सोलर ऊर्जा का प्रचार सोलर मेले का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को सौर ऊर्जा के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें अपने घरों की छतों पर सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए प्रेरित करना है, जिससे वे प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना का लाभ प्राप्त कर बिजली बिल में उल्लेखनीय बचत कर सकें। मेले में योजना के अंतर्गत उपलब्ध अनुदान, बैंक ऋण, आवेदन प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेजों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

ऋण आवेदन की प्रक्रिया मेले में विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों भी उपस्थित रहेंगे जिनके द्वारा ऋण आवेदनों का ऑन-द-स्पॉट परीक्षण एवं यथासंभव ऋण स्वीकृति की जाएगी। साथ ही पूर्व में लंबित अथवा अस्वीकृत ऋण आवेदनों की समीक्षा कर पात्र आवेदकों को पुन: आवेदन करने में आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लाभार्थी योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।

पात्र नागरिकों की भागीदारी जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों, बैंक प्रतिनिधियों, विद्युत विभाग एवं जीविका प्रबंधक को निर्देश दिया है कि योजना के पात्र लाभार्थियों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सोलर लोन मेले का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। जीविका दीदियों के माध्यम से भी अधिक से अधिक नागरिकों को मेले में भाग लेने हेतु प्रेरित किया जाए। जिला पदाधिकारी ने जिले के सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे सोलर लोन मेला में अधिकाधिक संख्या में भाग लेकर प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत उपलब्ध अनुदान एवं बैंक ऋण सुविधा का लाभ उठाएं तथा अपने घरों की छतों पर सोलर प्लांट स्थापित कर बिजली बिल में बचत के साथ स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें।