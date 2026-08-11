Jahanabad News: चोरी का सामान रखने के आरोप में दुकानदार गिरफ्तार
Jahanabad News: जहानाबाद में भेलावर थाने की पुलिस ने हाट क्षेत्र में छापेमारी कर दुकानदार सुरेश प्रसाद को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि चोरी के मामले में सूचना मिलने पर छापेमारी की गई थी, जिसमें सुरेश प्रसाद पर चोरी की संपत्ति रखने का आरोप लगाया गया है।
Jahanabad News: जहानाबाद। भेलावर थाने की पुलिस ने जहानाबाद शहर के हाट एरिया में छापेमारी कर एक दुकानदार सुरेश प्रसाद को गिरफ्तार किया। मंगलवार को पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार चोरी से संबंधित एक मामला भेलावर थाने में दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार सूचना के आलोक में छापेमारी की गई और सुरेश प्रसाद को चोरी की संपत्ति रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
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