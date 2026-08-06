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Jahanabad News: जल निकासी के साधन अवरुद्ध होने से जल जमाव की समस्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: मखदुमपुर, निज संवाददाता।यह दुर्भाग्य की बात है कि जिस संस्था से पूरे प्रखंड के जल निकासी की समस्या का समाधान होता है।

Jahanabad News: जल निकासी के साधन अवरुद्ध होने से जल जमाव की समस्या

Jahanabad News: मखदुमपुर, निज संवाददाता। वर्षा होते ही मखदुमपुर प्रखंड कार्यालय परिसर झील में बदल जाता है। प्रखंड कार्यालय के चारों तरफ गंदा पानी भरा रहता है। यह दुर्भाग्य की बात है कि जिस संस्था से पूरे प्रखंड के जल निकासी की समस्या का समाधान होता है। वह संस्था का कार्यालय खुद बदहाल है। प्रखंड कार्यालय के बगल से एक नाला निकलता था जो पूरी तरह बंद हो चुका है। इसका नतीजा है कि निकट के मोहल्ले का पानी प्रखंड कार्यालय की ओर बढ़ जाता है। क्योंकि प्रखंड कार्यालय सड़क से नीचे है। प्रखंड कार्यालय आने वाले अधिकारी एवं आम लोगों को पानी से होकर जाना पड़ता है।

जो अधिकारी जूता पहन कर जाते हैं उनकी परेशानी और बढ़ जाती है। प्रखंड कार्यालय आने वाले लोग तंज कसते हैं जब प्रखंड कार्यालय का यह हाल है तो गांव का क्या होगा। प्रखंड कार्यालय परिसर में होने वाले जल जमाव की समस्या से निजात पाने की दिशा में कोई पहल नहीं हो रही है। फोटो- 05 अगस्त जेहाना- 13 कैप्शन- मखदुमपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में बुधवार को जमा बारिश का पानी।

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