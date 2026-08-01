Jahanabad News: भीषण गर्मी में बिजली कटौती से आम लोग परेशान
Jahanabad News: ग्रामीण क्षेत्र में औसतन करीब 10 से 12 घंटे ही मिल पा रही बिजली , जिले में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी और कड़ाके की धूप ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सुबह से ही तेज धूप और उमस के कारण लोगों का घर...
Jahanabad News: ग्रामीण क्षेत्र में औसतन करीब 10 से 12 घंटे ही मिल पा रही बिजली गर्मी और उमस के कारण बच्चों को पढ़ाई करने में हो रही अधिक कठिनाई मेहंदिया, निज संवाददाता। जिले में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी और कड़ाके की धूप ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सुबह से ही तेज धूप और उमस के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है और आवश्यक कार्य से निकलने वाले लोग भी गर्मी से बेहाल नजर आते हैं।
बिजली की समस्याएँ
मौसम की मार के बीच बिजली की अनियमित आपूर्ति लोगों की परेशानियों को और बढ़ा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में पूरे दिन बिजली बार-बार काटी जा रही है। औसतन केवल 10 से 12 घंटे ही बिजली मिल पा रही है, जबकि शेष समय लोग अंधेरे और उमस में रहने को मजबूर हैं। कई बार घंटों तक बिजली गुल रहने के बाद कुछ देर के लिए आपूर्ति बहाल होती है और फिर दोबारा काट दी जाती है। इससे लोगों में बिजली विभाग के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है।
छात्रों पर असर
बिजली की इस लचर व्यवस्था का सबसे अधिक असर स्कूली बच्चों पर पड़ रहा है। गर्मी और उमस के कारण बच्चों को पढ़ाई करने में कठिनाई हो रही है। शाम के समय जब वे पढ़ाई के लिए बैठते हैं, तभी बिजली कट जाने से उनकी पढ़ाई बाधित हो जाती है। वहीं छोटे बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रात में बिजली नहीं रहने के कारण लोग ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं, जिससे उनकी दिनचर्या प्रभावित हो रही है।
व्यापार पर प्रभाव
दुकानदारों का कहना है कि बिजली की आंख-मिचौली के कारण उनका व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से जुड़े प्रतिष्ठानों, साइबर कैफे, मोबाइल दुकानों तथा अन्य व्यवसायों में कामकाज बाधित हो रहा है। कई दुकानदारों को जनरेटर या इन्वर्टर का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे उनका खर्च भी बढ़ गया है। गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ी है, लेकिन आपूर्ति व्यवस्था लोगों की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही है।
पेयजल संकट
ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी गंभीर बताई जा रही है, जहां कई-कई घंटे लगातार बिजली नहीं रहने से पेयजल संकट भी उत्पन्न हो रहा है। बिजली नहीं रहने से मोटर नहीं चल पा रहे हैं, जिससे लोगों को पानी भरने में भी परेशानी हो रही है। स्थानीय नागरिकों ने बिजली विभाग से मांग की है कि भीषण गर्मी को देखते हुए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा अनावश्यक बिजली कटौती पर तत्काल रोक लगाई जाए। लोगों का कहना है कि यदि शीघ्र ही व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो आम जनता का आक्रोश और बढ़ सकता है। लोगों ने जिला प्रशासन से भी हस्तक्षेप कर बिजली व्यवस्था को दुरुस्त कराने की मांग की है, ताकि इस भीषण गर्मी में लोगों को राहत मिल सके। फोटो- 01 अगस्त जेहाना- 26 कैप्शन- भीषण गर्मी के बीच शनिवार को माथे पर गमछा या तौलिया रख आती छात्राएं।
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