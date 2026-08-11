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Jahanabad News: करंट लगने से घायल शिक्षक की हालत गंभीर, पटना के अस्पताल में भर्ती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: घर के ऊपर से गुजर रहा 11 हजार वोल्ट का तार बना चिंता का कारण, घटना के बाद उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच,...

Jahanabad News: करंट लगने से घायल शिक्षक की हालत गंभीर, पटना के अस्पताल में भर्ती

Jahanabad News: घर के ऊपर से गुजर रहा 11 हजार वोल्ट का तार बना चिंता का कारण मेहंदिया, निज संवाददाता। करंट की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल शिक्षक पप्पू कुमार की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। घटना के बाद उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच, पटना रेफर कर दिया। हालांकि, परिजनों ने बताया कि फिलहाल पप्पू कुमार को पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। परिजनों के अनुसार, करंट लगने से उनके शरीर का अधिकांश हिस्सा झुलस गया है।

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ग्रामीणों की चिंता

बताया जाता है कि शिक्षक पप्पू कुमार के घर के समीप से 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन विद्युत लाइन गुजर रही है। इसी को लेकर परिजन काफी चिंतित हैं। उनका कहना है कि घर के इतने करीब से हाईटेंशन तार गुजरने के कारण हमेशा हादसे की आशंका बनी रहती है। घटना के बाद परिजनों की चिंता और बढ़ गई है।इधर, घटना को लेकर पूरे निरंजनपुर गांव में बिजली विभाग के प्रति लोगों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि 11 हजार वोल्ट की लाइन आबादी वाले क्षेत्र में घरों के इतने करीब से गुजर रही है, जो किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकती है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हाईटेंशन तार को सुरक्षित स्थान से ले जाने अथवा आबादी से दूर करने की दिशा में विभाग द्वारा अब तक गंभीरता नहीं दिखाई गई है। ग्रामीणों ने कहा कि पप्पू कुमार के साथ हुई घटना को महज एक हादसा मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि समय रहते हाईटेंशन तार को नहीं हटाया गया तो भविष्य में इससे और भी बड़ा हादसा हो सकता है。

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FAQs

शिक्षक पप्पू कुमार को कब अस्पताल में भर्ती कराया गया?
उन्हें घटना के बाद इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
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