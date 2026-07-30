Jahanabad News: सावन के रंग रंगने लगा बाजार
Jahanabad News: मखदुमपुर, निज संवाददाता। जिसका असर जनजीवन पर भी देखा जाता है। सावन के महीने में महिलाएं हरे रंग का प्रयोग अधिक करती हैं।
Jahanabad News: मखदुमपुर, निज संवाददाता। सावन महीना हरियाली का प्रतिक माना जाता है। प्रकृति में चारों तरफ हरियाली फैल जाती है। जिसका असर जनजीवन पर भी देखा जाता है। सावन के महीने में महिलाएं हरे रंग का प्रयोग अधिक करती हैं।
महिलाओं की खरीदारी
हरी चूड़ियां हरे कपड़े एवं अन्य श्रृंगार प्रसाधन की मांग होती है। मांग के अनुसार बाजार भी ढल जाता है। श्रृंगार की दुकानों में हरी चूड़ियां, हरी बिंदी, हरि नाखून पॉलिश आदी की बिक्री बढ़ गई है। दुकानों में हरे रंग की विभिन्न ब्रांडों की सामग्रियां उपलब्ध हैं।
कपड़ों की मांग
कपड़े की दुकानों में भी हरे रंग की साड़ियां सूट आदि की मांग अधिक हो रही है। मांग के अनुसार कपड़े की दुकानों में भी तरह-तरह की हरे वस्त्र उपलब्ध हैं। दुकानदारों का कहना है कि सबसे अधिक मांग हरे रंग की सिल्क साड़ियों की हो रही है।
सावन पुरिया की प्रथा
सावन के महीने में बेटियों को सावन पुरिया देने का भी चलन है। इस प्रथा के अनुसार मैके साड़ियां एवं अन्य सामग्री बेटी को भेजी जाती है। उसके लिए भी खरीदारी शुरू हो गई है। इससे श्रृंगार की दुकान और कपड़े की दुकानों में बिक्री बढ़ गई है। फोटो- 30 जुलाई जेहाना- 04 कैप्शन- मखदुमपुर बाजार स्थित दुकान में गुरुवार को सावन चढ़ते ही हरी चुड़ियां की खरीदारी करती महिलाएं।
सामान्य प्रश्न
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