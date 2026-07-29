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Jahanabad News: सुकियावां के होटल में चोरी, हजारों रुपये का सामान ले उड़े चोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: हुलासगंज के सुकियावां स्थित होटल में मंगलवार रात अज्ञात चोरों ने चोरी की। होटल संचालक अभिषेक कुमार ने बताया कि चोरों ने नकदी, तीन गैस सिलेंडर, बर्तन, सीसीटीवी कैमरा और अन्य सामान चुराए। पुलिस को सूचना दे दी गई है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।

Jahanabad News: सुकियावां के होटल में चोरी, हजारों रुपये का सामान ले उड़े चोर

Jahanabad News: हुलासगंज, निज संवाददाता। थाना क्षेत्र के सुकियावां स्थित एक होटल में मंगलवार की रात अज्ञात चोरों ने हजारों रुपये मूल्य का सामान चोरी कर लिया। घटना की जानकारी बुधवार सुबह होटल संचालक के पहुंचने पर हुई। होटल का ताला टूटा देख अंदर जाने पर सामान बिखरा पड़ा था और कई जरूरी सामान गायब मिले। होटल संचालक अभिषेक कुमार के अनुसार चोर होटल से नकदी सहित तीन गैस सिलेंडर, बर्तन, सीसीटीवी कैमरा एवं डीवीआर एवं अन्य उपयोगी सामान लेकर फरार हो गए। चोरी से उन्हें हजारों रुपये का नुकसान हुआ है। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है।

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स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर चिंता जताते हुए रात्रि गश्ती बढ़ाने और जल्द चोरों की गिरफ्तारी की मांग की है।

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