Jahanabad News: सुकियावां के होटल में चोरी, हजारों रुपये का सामान ले उड़े चोर
Jahanabad News: हुलासगंज के सुकियावां स्थित होटल में मंगलवार रात अज्ञात चोरों ने चोरी की। होटल संचालक अभिषेक कुमार ने बताया कि चोरों ने नकदी, तीन गैस सिलेंडर, बर्तन, सीसीटीवी कैमरा और अन्य सामान चुराए। पुलिस को सूचना दे दी गई है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।
Jahanabad News: हुलासगंज, निज संवाददाता। थाना क्षेत्र के सुकियावां स्थित एक होटल में मंगलवार की रात अज्ञात चोरों ने हजारों रुपये मूल्य का सामान चोरी कर लिया। घटना की जानकारी बुधवार सुबह होटल संचालक के पहुंचने पर हुई। होटल का ताला टूटा देख अंदर जाने पर सामान बिखरा पड़ा था और कई जरूरी सामान गायब मिले। होटल संचालक अभिषेक कुमार के अनुसार चोर होटल से नकदी सहित तीन गैस सिलेंडर, बर्तन, सीसीटीवी कैमरा एवं डीवीआर एवं अन्य उपयोगी सामान लेकर फरार हो गए। चोरी से उन्हें हजारों रुपये का नुकसान हुआ है। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है।
स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर चिंता जताते हुए रात्रि गश्ती बढ़ाने और जल्द चोरों की गिरफ्तारी की मांग की है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।